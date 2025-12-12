LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro ha una data di uscita e un nuovo trailer dai The Game Awards

LEGO Batman L'eredità del Cavaliere Oscuro è la fusione di tutti i Batman dei giochi, fumetti, film e serie TV , come riferito dagli sviluppatori di TT Games, e la cosa emerge in maniera evidente dalle informazioni diffuse finora.

Il gioco sarà disponibile dal 29 maggio 2026 su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, ponendo dunque una data precisa per il lancio di questo titolo, che rappresenta il prossimo grande capitolo videoludico delle avventure di Batman.

LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro è tornato a mostrarsi con un trailer epico in occasione dei The Game Awards 2025 , che ha anche annunciato la data di uscita per questo nuovo action adventure incentrato sul celebre supereroe di DC Comics, ma in versione mattoncini da costruzione.

Un trailer davvero epico, in stile LEGO

L'avventura inizia infatti con le origini di Batman, quando il giovane Bruce Wayne si allena con la Lega delle Ombre, e nel corso della campagna incentrata sulla storia, i giocatori si ritrovano a conoscere i vari alleati come Jim Gordon, Robin, Nightwing, Batgirl, Catwoman e Talia al Ghul oltre ai classici supercattivi della DC, tra cui Joker, Pinguino, Poison Ivy, Ra's al Ghul, Bane e molti altri.

LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro è caratterizzato da un nuovo e dinamico sistema di combattimento che sfrutta le tipiche abilità in combattimento del personaggio con i suoi classici gadget, utilizzabili anche per lo spostamento e l'interazione con gli scenari.

È possibile giocare sia da soli nei panni di Batman che nella modalità cooperativa locale a due giocatori che vede la presenza costante del compagno.

I giocatori possono utilizzare iconici gadget come i Batarang per distrarre o stordire i nemici e il Batclaw per catturarli, mentre i partner sono caratterizzati anche loro da equipaggiamenti distintivi, tra cui lo spruzzatore di schiuma di Jim Gordon, il lanciatore di funi di Robin e la frusta di Catwoman, che offrono una varietà di opzioni per affrontare ogni nemico e ogni boss.