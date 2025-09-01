LEGO Batman L'eredità del Cavaliere Oscuro è la fusione di tutti i Batman dei giochi, fumetti, film e serie TV

Le fonti di ispirazione di LEGO Batman: L'eredità del Cavaliere Oscuro

Smith ha detto che TT Games vuole rendere omaggio ai momenti più iconici delle storie di Batman, senza però perdere il senso dell'umorismo che distingue i giochi del team che ha quindi raccolto decenni di riferimenti a film, serie TV, fumetti e videogiochi creando una sola enorme epica storia di Batman.

Secondo il director, è una "funzione di tutti questi momenti iconici" con uno stile comico e coeso. Più precisamente, si parla di citazioni alla serie di Rocksteady - Batman Arkham -, così come citazioni a Batman: The Animated Series (si può sentire la sua musichetta nel trailer di presentazione).

Nella demo della Gamescom 2025 ci sono eventi tratti da storie classiche dei fumetti di Batman, così come del film Batman del 1989. Con tutte queste fusioni, il team vuole creare un'esperienza dedicata all'Uomo Pipistrello che non è mai stata realizzata prima d'ora.

Inoltre, spiega che con le nuove tecnologie è possibile creare una immensa Gotham City (più ampia di quella di Arkham Knight), con "meccaniche di gioco che fanno evolvere l'esperienza ludica del giocatore e vanno di pari passo con il viaggio emotivo del personaggio".

Ricordiamo infine che LEGO Batman: L'eredità del Cavaliere Oscuro è in sviluppo per PC, PS5, Xbox Series X | S e Nintendo Switch 2. Ci saranno sette personaggi giocabili, compresi Jim Gordon, Robin, Batgirl, Catwoman, Talia al Ghul e Nightwing da usare in una Gotham City in stile mondo aperto, con tanti luoghi iconici delle storie di Batman come i Giardini botanici, la Wayne Tower e Ace Chemicals. La cooperativa sarà presente ma solo in multigiocatore locale.