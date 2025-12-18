Intergalactic: The Heretic Prophet deve accelerare, Naughty Dog ordina il crunch

Stando a quanto riportato da Bloomberg, Naughty Dog ha dovuto imporre ai propri dipendenti un periodo di straordinari obbligati perché lo sviluppo di Intergalactic: The Heretic Prophet sta procedendo troppo a rilento e ha accumulato grossi ritardi.

Le ricostruzioni di Jason Schreier sostengono che il gioco abbia mancato diverse scadenze durante la lavorazione e che sia ormai imminente una revisione da parte di Sony, a cui lo studio dovrà presentare una demo che sia rappresentativa dello stato del progetto.

La demo in questione, secondo le fonti del giornalista, sarebbe stata completata nel corso di questa settimana, al termine di un periodo di lavoro intensivo cominciato verso la fine di ottobre e protrattosi fino a ridosso delle festività natalizie.

A quanto pare gli sviluppatori di Naughty Dog temono che questo possa non essere un episodio isolato, e che l'azienda decida di ricorrere nuovamente al crunch da qui ai prossimi mesi, nel tentativo di fare in modo che la nuova esclusiva PS5 possa effettivamente vedere la luce nel corso del 2027.