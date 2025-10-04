Intergalactic: The Heretic Prophet potrebbe essere più vicino del previsto, in base ad alcuni indizi

Sebbene l'attesa sia ancora probabilmente lunga, sono spuntati degli indizi che fa ben sperare sullo stato dei lavori su Intergalactic: The Heretic Prophet, facendo pensare che potrebbe non essere poi così lontano come si potrebbe credere.

Si tratta comunque di un'informazione decisamente vaga, dunque non è da prendere come un aggiornamento ufficiale da parte degli sviluppatori, ma considerando che Naughty Dog sta evidentemente cercando personale per il testing e la localizzazione del gioco, si potrebbe pensare che lo sviluppo sia a buon punto.

In base agli annunci di lavoro publicati dal team di sviluppo, veniamo a sapere che Naughty Dog sta cercando tester per il controllo qualità da applicare al team di supporto per la localizzazione, e questo in diverse lingue come francese e giapponese.