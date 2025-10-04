0

Intergalactic: The Heretic Prophet potrebbe essere più vicino del previsto, in base ad alcuni indizi

Degli annunci di lavoro pubblicati da Naughty Dog fanno ben sperare sullo stato dello sviluppo di Intergalactic: The Heretic Prophet, facendo pensare che non sia poi così lontano.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   04/10/2025
La protagonista di Intergalactic: The Heretic Prophet
Intergalactic: The Heretic Prophet
Intergalactic: The Heretic Prophet
Sebbene l'attesa sia ancora probabilmente lunga, sono spuntati degli indizi che fa ben sperare sullo stato dei lavori su Intergalactic: The Heretic Prophet, facendo pensare che potrebbe non essere poi così lontano come si potrebbe credere.

Si tratta comunque di un'informazione decisamente vaga, dunque non è da prendere come un aggiornamento ufficiale da parte degli sviluppatori, ma considerando che Naughty Dog sta evidentemente cercando personale per il testing e la localizzazione del gioco, si potrebbe pensare che lo sviluppo sia a buon punto.

In base agli annunci di lavoro publicati dal team di sviluppo, veniamo a sapere che Naughty Dog sta cercando tester per il controllo qualità da applicare al team di supporto per la localizzazione, e questo in diverse lingue come francese e giapponese.

Informazioni ufficiali, per così dire

Gli annunci di lavoro sono di fatto documenti ufficiali, dunque non è da mettere in dubbio che il team stia effettivamente cercando tali figure, ma meno automatico è pensare che la ricerca di tali posizioni abbia un significato preciso sullo stato dei lavori.

Solitamente si pensa però che i lavori sul testing relativo alla qualità e sulla localizzazione in varie lingue arrivino in una fase molto avanzata della produzione di un videogioco, cosa che rende questi annunci delle buone notizie per chi sta aspettando Intergalactic: The Heretic Prophet.

Di recente, Neil Druckmann ha definito il titolo come il gioco più "ambizioso, grande e costoso" di Naughty Dog, e sembra avere alcune caratteristiche da gioco di ruolo.

Non c'è ancora una data né un periodo di uscita per Intergalactic: The Heretic Prophet, con alcuni insider che lo danno addirittura in arrivo nel 2027, ma attendiamo a questo punto di saperne di più.

