L'esclusiva PS5 Intergalactic: The Heretic Prophet potrebbe non uscire prima del 2027

L'informazione arriva dal giornalista Jason Schreier di Bloomberg, che su Reddit ha riferito: " posso assicurarvi che Intergalactic non uscirà nel 2026 ". Il commento è arrivato in risposta a un post che citava alcune dichiarazioni di Colin Moriarty, male interpretate come conferme, secondo cui il gioco sarebbe già in uno stadio avanzato dello sviluppo e pronto a tornare in grande stile ai The Game Awards 2025, previsti l'11 dicembre.

Un nuovo trailer ai TGA? Jeff Grubb frena le aspettative

Oltre a Schreier, anche l'insider e giornalista di Giant Bomb Jeff Grubb ha commentato la questione e frenato sul nascere le aspettative dei fan, affermando che Intergalactic: The Heretic Prophet "non verrà mostrato ai The Game Awards".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Pur trattandosi di fonti autorevoli - in particolare Schreier è noto per i suoi contatti nell'industria - è bene prendere queste informazioni con cautela. Durante l'estate Sony ha già chiarito che il nuovo titolo di Naughty Dog non uscirà entro l'attuale anno fiscale, che si chiuderà il 31 marzo 2026. Ciò non esclude però una possibile pubblicazione entro la fine del 2026. Insomma, rimaniamo in attesa di aggiornamenti ufficiali da parte della compagnia giapponese.