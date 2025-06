Quando usciranno Marvel's Wolverine e Intergalactic: The Heretic Prophet? Non a breve, conferma Sony

Quindi, entrambi i titoli non arriveranno prima del 31 marzo 2026 . Ciò non toglie che almeno uno dei due possa uscire nel 2026, chiaramente nell'anno fiscale 2027 (che terminerà il 31 marzo 2027). Detto questo, non c'è niente di garantito.

Sony ha confermato che Marvel's Wolverine di Insomniac Games e Intergalactic: The Heretic Prophet di Naughty Dog non usciranno nel corso di questo anno fiscale. Lo ha fatto nell'ambito della presentazione annuale dei settori della compagnia, dove entrambi i giochi, già annunciati, sono stati inseriti nella sezione "In arrivo" tra le uscite single-player di punta.

I giochi in usciti

Ghost of Yōtei di Sucker Punch Productions e Death Stranding 2: On the Beach di Kojima Productions sono invece elencati come le principali uscite di quest'anno, entrambe previste prima del 31 marzo 2026.

Ghost of Yotei uscirà nel corso dell'anno

Per quanto riguarda altri titoli in sviluppo presso i PlayStation Studios, il presidente di Naughty Dog, Neil Druckmann, ha confermato di essere al lavoro come producer su un titolo non ancora annunciato.

Purtroppo non ci sono dettagli in merito e non sappiamo con precisione in quale fase dello sviluppo si trovi. Quindi è difficile pensare che possa uscire durante il prossimo anno fiscale. Si può sempre sperare.

Consoliamoci, perché Death Stranding 2: On the Beach uscirà il 26 giugno su PS5, seguito da Ghost of Yōtei il 2 ottobre, sempre su PS5.

Che Marvel's Wolverine e Intergalactic: The Heretic Prophet siano stati annunciati prematuramente? Il primo in particolare fu svelato durante il PlayStation Showcase 2021 e da allora non è più stato mostrato pubblicamente. Tempo fa un leak ha fatto emergere una build del gioco, ancora incompleta.