Novità in arrivo su Red Dead Redemption 2 la prossima settimana, promette il doppiatore di John Marston

Nel corso della prossima settimana ci saranno delle novità relative Red Dead Redemption 2. A dirlo è stato Rob Wiethoff, il doppiattore di John Marston, nel corso di un live stream dedicato alla serie. L'attore non ha svelato dettagli in merito, quindi non sappiamo quali potrebbero essere le mosse di Rockstar Games, ma si possono fare delle ipotesi.