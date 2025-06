Red Dead Redemption 2 su Nintendo Switch 2, PS5 e Xbox Series? Un insider svela il possibile periodo di uscita

Poche settimane fa ha iniziato a circolare in rete un rumor secondo cui Red Dead Redemption 2 potrebbe arrivare su Nintendo Switch 2 con una conversione ad hoc per la nuova console portatile della grande N, oltre che su PS5 e Xbox Series X|S sotto forma di un upgrade dalle versioni PS4 e Xbox One.

Lancio a fine estate o inizio autunno?

Durante l'ultimo episodio del suo podcast, l'insider-che ha guadagnato credibilità "azzeccando" con precisione vari annunci, inclusa la data del reveal di Nintendo Switch 2-ha dichiarato che "questi rumor sono veri" e che Red Dead Redemption 2 riceverà un aggiornamento next-gen per PS5 e Xbox Series X|S, oltre a una conversione per Nintendo Switch 2.

NateTheHate ha aggiunto che prevede l'annuncio della versione per Nintendo Switch 2 durante il prossimo Nintendo Direct (che, secondo le indiscrezioni, potrebbe essere in programma nella prima metà di giugno), vista l'importanza del titolo per la line-up della console. Inoltre, le sue fonti affermano che la pubblicazione della nuova versione e dell'update next-gen sarebbe prevista "pochi mesi dopo il lancio di Switch 2", probabilmente tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno.

Chiaramente si tratta di indiscrezioni da prendere con le pinze, in attesa di possibili conferme o smentite in via ufficiale. Rimanendo in tema, da oggi Nintendo Switch 2 è disponibile nei negozi, date uno sguardo al nostro unboxing della confezione.