L'unboxing di Nintendo Switch 2 di Multiplayer.it vi svela tutti i segreti della confezione

È finalmente arrivato il giorno del lancio di Nintendo Switch 2, la nuova console della casa di Kyoto che evolve la piattaforma già in mano da anni agli appassionati nella speranza di continuare il successo enorme ottenuto in Giappone e nel resto del mondo. Le ultime settimane sono state dense di presentazioni, trailer e dettagli sulla piattaforma, ma finalmente abbiamo la possibilità di tenerla in mano per un po' più di tempo.

Ovviamente vi parleremo nel dettaglio di ogni singolo elemento di Nintendo Switch 2, ma nel frattempo vi proponiamo un classico e sempre affascinante "unboxing".