Il gioco di arrampicata Cairn svela data di uscita e demo per PS5 e PC: vediamo trailer e link download

Il trailer delle demo di Cairn

La versione di prova di Cairn ci permette di vestire i panni di Aava, che per la prima volta sta tentando una scalata, prima di andare al suo vero obiettivo: il Monte Kami. In questa demo dobbiamo prima di tutto fare un po' di riscaldamento in palestra e poi scalare una vetta un po' più accessibile, ovvero quella del Monte Tenzen che sarà esplorabile con una certa libertà, nel mentre cerchiamo cibo, sistemiamo un bivacco e apprendiamo come arrampicarsi in un'area tranquilla.

Ciò che potete aspettarvi è una esperienza di arrampicata da ben 45 minuti: rappresentano solo l'inizio di Cairn ma comunque permettono di testare con mano le funzionalità del gioco finale, come ad esempio la possibilità di scalare dove vogliamo, cercare segreti e mettersi alla prova con alcune sfide.

Con questa versione avremo probabilmente modo di capire se Cairn fa per noi oppure no, ma vi anticipiamo già che si tratta di un gioco nel quale la fretta non aiuta e oltre all'adrenalina dell'arrampica c'è spazio per una ragionata analisi della parete rocciosa.

Trovate la demo ai seguenti indirizzi: