La nuova GPU NVIDIA è un mattone, letteralmente: ecco la GeForce RTX 4040 Brick Edition

Tra l'altro la scheda prodotto descriveva la "Brick Edition" con specifiche volutamente assurde, come 8GB di memoria, una cifra che la poneva ironicamente in competizione con le future schede della serie RTX 5060. Ma andiamo a vedere cos'è successo.

Nel corsa della scorsa notte è apparsa sul marketplace ufficiale statunitense di NVIDIA un'inserzione davvero particolare: il nuovo prodotto, denominato "NVIDIA GeForce RTX 4040 Brick Edition", non aveva infatti l'aspetto di una scheda grafica, bensì di un vero e proprio mattone .

NVIDIA GeForce RTX 4040 Brick Edition

L'apparizione di un mattone con il nome di un prodotto tecnologico di punta ha subito richiamato alla mente le numerose truffe in cui schede grafiche di valore venivano sostituite con oggetti comuni. Allo stesso tempo, ha anche toccato il tema delle dimensioni sempre più imponenti delle moderne GPU, spesso oggetto di battute e meme proprio per la loro somiglianza con dei "mattoni". L'inserzione ha capitalizzato su questi concetti, portando il meme a un livello inaspettato e generando una discussione che si è estesa ben oltre il semplice errore tecnico.

La pagina prodotto dell'NVIDIA GeForce RTX 4040 Brick Edition

Sebbene l'annuncio sembrasse autentico nella sua presentazione, è fondamentale precisare che NVIDIA non stava effettivamente vendendo mattoni, tanto che la GPU risultava esaurita. Questa anomalia è quasi certamente il risultato di uno scherzo interno o di un test non intenzionalmente reso pubblico, sfuggito al controllo e finito sulla piattaforma ufficiale (e ora prontamente rimosso). È evidente che all'interno dell'azienda esiste un senso dell'umorismo, dimostrato dalla capacità di creare un'iniziativa così insolita e, per certi versi, geniale.

Voi che cosa ne pensate? Usereste una GPU così per "costruire" il vostro prossimo PC? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto NVIDIA DGX Spark, il supercomputer IA compatto, potrebbe arrivare molto presto, e questo sarà venduto davvero e a un prezzo altissimo.