NVIDIA estende la durata del supporto driver per GPU Maxwell, Pascal e Volta: ecco fino a quando

NVIDIA ha annunciato un'estensione significativa del supporto per alcune delle sue architetture grafiche più longeve. Le GPU basate su Maxwell, Pascal e Volta riceveranno aggiornamenti Game Ready Driver (GRD) fino a ottobre 2025, mentre gli aggiornamenti di sicurezza proseguiranno fino a ottobre 2028. Inoltre, tutte le schede video della famiglia RTX continueranno a ricevere driver compatibili con Windows 10 fino ad ottobre 2026, un anno oltre il ciclo ufficiale di vita del sistema operativo.

Maxwell, Pascal e Volta: supporto prolungato per le GPU storiche

L'annuncio coinvolge numerose schede grafiche molto diffuse, comprese quelle della serie GeForce GTX 700, 900 e 10, che includono modelli celebri come la GTX 750 Ti, la GTX 980 e l'amatissima GTX 1080 Ti. Nonostante queste architetture abbiano superato il decennio di vita, continueranno a ricevere ottimizzazioni per i giochi tramite driver GRD fino a fine 2025. Successivamente, si passerà a un ciclo di patch di sicurezza trimestrali, mantenendo così un livello di protezione base fino al 2028.

Anche la serie Quadro riceverà lo stesso trattamento per le architetture in questione. NVIDIA sottolinea che questo livello di supporto, che arriva fino a 11 anni di vita utile, supera ampiamente gli standard di settore per i prodotti consumer.