La Cina sfida NVIDIA: Lisuan Tech presenta le sue prime GPU a 6 nm

Le caratteristiche

Partiamo dal modello 7G106. Quest'ultimo è dotato di 192 TMU e 96 ROP, 12 GB di memoria GDDR6 su bus a 192-bit e TDP di 225W con singolo connettore PCIe a 8 pin. Supporta inoltre le API DirectX 12, senza ray tracing, OpenCL 3.0, OpenGL 4.6, Vulkan 1.3, codifica AV1 4K30 e HEVC 8K30, nonché decodifica AV1 e HEVC fino a 8K a 60 FPS.

GPU Lisuan Tech

Troviamo inoltre un sistema di upscaling proprietario, chiamaro NRSS (Neural Rendering Super Sampling) su cui non sono stati svelati troppi dettagli, ma dovrebbe essere una sorta di alternativa a tecnologie come FSR e DLSS. Questa scheda presenta un design a triplo slot con tre ventole.

La GPU 7G105 è invece pensata per il settore professionale, difatti troviamo caratteristiche diverse, con supporto SR-IOV (massimo 16 GPU virtuali) e memoria a 24 GB GDDR6 con ECC. Il design non cambia molto ma può adottare un connettore 12V-2x6, che quindi sostituisce il tradizionale a 8 pin.

La GPU mostrata all'evento

Sono stati effettuati alcuni test con 3DMark Fire Strike e la 7G106 ha ottenuto un punteggio di 26.800, quindi non è molto distante dalla RTX 4060. Ha inoltre ottenuto 111.290 punti in Geekbench 6.4 OpenCL e 2.256 punti in Steel Nomad. L'azienda ha inoltre mostrato la GPU in ambito gaming, precisamente con titoli come Wuchang: Fallen Feathers, Shadow of the Tomb Raider e Black Myth: Wukong. I giochi sono stati mostrati all'opera con impostazioni High a 4K e frame rate superiori a 70-80 FPS.