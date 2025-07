Il design di Samsung Galaxy Tab S11 Ultra si svela in un leak, anticipando un possibile dietrofront

Nel corso degli ultimi giorni, un leak trapelato in Rete avrebbe svelato la prima fotografia "dal vivo" di Samsung Galaxy Tab S11 Ultra , il nuovo modello di tablet top di gamma della compagnia sudcoreana, svelando un possibile retrofront in termini di design e specifiche rispetto al precedente modello: scopriamone insieme tutti i dettagli e le possibili specifiche attese.

Samsung Galaxy S11 Ultra: si torna al notch a goccia?

Secondo quanto è possibile osservare dalla foto trapelata dal leak e pubblicata da Setsuna Digital, Samsung avrebbe deciso di abbandonare il precedente notch di Samsung Galaxy S10 Ultra, abbracciando il notch a goccia. Un deciso retrofront anche per il comparto fotocamere anteriore: si passa infatti dai due sensori del modello precedente ad un singolo sensore, di cui non conosciamo ancora l'esatta risoluzione. La compagnia potrebbe aver deciso infatti di aumentare la risoluzione del singolo sensore, "compensando" in un certo senso la perdita del sensore secondario. La scelta del notch a goccia potrebbe essere in parte imputabile alla riduzione delle cornici su tutti e quattro i lati, visibilmente più compatte rispetto al precedente modello.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

Secondo quanto dichiarato dai precedenti rumor, Samsung Galaxy Tab S11 Ultra ospiterà al suo interno con ragionevole certezza il chip MediaTek Dimensity 9400+, abbinato a 12 GB di RAM. Il nuovo modello di tablet top di gamma presenterà il sistema operativo Android 16 preinstallato al suo interno.