Samsung Galaxy S26 Pro, nuovi dettagli su schermo e batteria

Secondo quanto trapelato dai recenti rumor, la prossima generazione di Samsung vedrà i seguenti modelli: Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge e Galaxy S26 Ultra. Attraverso i leak condivisi da Digital Chat Station, abbiamo potuto scoprire alcuni primi dettagli su display e batteria. Ovviamente è bene specificare che le informazioni non sono ufficiali, quindi vanno prese con le pinze in attesa di conferme o smentite. Vediamo meglio tutti i dettagli in merito.