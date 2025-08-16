Samsung Galaxy S26 Pro, nuovi dettagli su schermo e batteria

Secondo quanto trapelato dai recenti rumor, la prossima generazione di Samsung vedrà i seguenti modelli: Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge e Galaxy S26 Ultra. Attraverso i leak condivisi da Digital Chat Station, abbiamo potuto scoprire alcuni primi dettagli su display e batteria. Ovviamente è bene specificare che le informazioni non sono ufficiali, quindi vanno prese con le pinze in attesa di conferme o smentite. Vediamo meglio tutti i dettagli in merito.
Dimensioni e capacità
Come vi abbiamo già anticipato, le informazioni sono state condivise da Digital Chat Station. Il prossimo S26 Pro dovrebbe essere equipaggiato con un display da 6,27 pollici e una batteria da 4.300 mAh, dettaglio già condiviso qualche giorno fa da GSMArena. Facendo un confronto con il Galaxy S25, si parla di piccoli miglioramenti, con il display che aumenta di 0,7 pollici. Anche la batteria dovrebbe migliorare leggermente, rispetto ai 4.000 mAh dell'S25.
Secondo quanto riportato poi da 9to5Google, alcuni acquirenti potrebbero restare delusi dal disinteresse di Samsung nei confronti delle batterie al silicio-carbonio. Come avrete notato, inoltre, la nomenclatura "Pro" sembra sostituire il modello base, altro aspetto su cui dovremo fare chiarezza nelle prossime settimane.
Altre caratteristiche
Pare che i prossimi smartphone manterranno la configurazione a tripla fotocamera posteriore, con teleobiettivo, sensore principale da 50 MP e ultra-grandangolare da 12 MP. Dovremmo inoltre trovare un processore Exynos 2600 a 2nm o uno Snapdragon 8 Elite Gen 2 a 3 nm. Ovviamente in questo caso attendiamo informazioni più concrete e vi aggiorneremo con tutti i dettagli in merito.
Lo smartphone dovrebbe avere inoltre 12 GB di RAM e dovrebbe essere offerto nelle versioni da 256 o 512 GB. Tra le novità potremmo aspettarci anche la ricarica wireless Qi2, stavolta con magneti presenti all'interno degli smartphone e non nelle cover.