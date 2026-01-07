Samsung Display e Intel vogliono ridurre i consumi dell'HDR sui notebook: ecco come

SmartPower HDR: è questo il nome della nuova tecnologia sviluppata congiuntamente da Samsung Display e Intel, mostrata per la prima volta lo scorso anno e ora descritta più nel dettaglio. L'obiettivo dichiarato è contenere i consumi durante la riproduzione di contenuti HDR, uno dei contesti più critici per l'autonomia dei portatili OLED.

SmartPower HDR nasce quindi come risposta a un limite pratico che ha spesso spinto produttori e utenti a preferire la modalità SDR, sacrificando qualità dell'immagine in favore di una maggiore durata della batteria. Ma vediamo insieme come dovrebbe funzionare, almeno nelle intenzioni dei suoi creatori.