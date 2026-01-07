Final Fantasy 7 Remake è disponibile al preload su Xbox ed è di notevoli dimensioni

Non manca molto all'uscita di Final Fantasy 7 Remake su Xbox Series X|S e il gioco ha già il preload disponibile sulle console Microsoft, cosa che consente di dare un'occhiata alle notevoli dimensioni del pacchetto di dati richiesto per l'installazione.

Il download è infatti di 110 GB, e tale è lo spazio libero richiesto sull'SSD della console per poter effettuare l'installazione, cosa che rende il gioco Square Enix un peso massimo, anche considerando le attuali dimensioni dei giochi.

La data di uscita è fissata per il 22 gennaio, ma chi ha effettuato già l'acquisto in prenotazione può dunque effettuare download e installazione già da oggi, in modo da poter essere pronto alla partenza proprio nel giorno di lancio.