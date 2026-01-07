Final Fantasy 7 Remake è disponibile al preload su Xbox ed è di notevoli dimensioni

Non manca molto all'uscita di Final Fantasy 7 Remake su Xbox Series X|S e il gioco ha già il preload disponibile sulle console Microsoft, cosa che consente di dare un'occhiata alle notevoli dimensioni del pacchetto di dati richiesto per l'installazione.
Il download è infatti di 110 GB, e tale è lo spazio libero richiesto sull'SSD della console per poter effettuare l'installazione, cosa che rende il gioco Square Enix un peso massimo, anche considerando le attuali dimensioni dei giochi.
La data di uscita è fissata per il 22 gennaio, ma chi ha effettuato già l'acquisto in prenotazione può dunque effettuare download e installazione già da oggi, in modo da poter essere pronto alla partenza proprio nel giorno di lancio.
Tanto spazio richiesto
C'è bisogno però di avere un bel po' di spazio libero per poter giocare a Final Fantasy 7 Remake su Xbox Series X|S, evidentemente, dati i 110 GB liberi richiesti, nonostante il titolo sia a tutti gli effetti un gioco di quasi sei anni fa.
La versione in questione è però la cosiddetta Intergrade, ovvero quella contenente gli elementi aggiunti inseriti in seguito per espandere la storia (con l'aggiunta del personaggio di Yuffie) e gli upgrade per la versione adattata per l'attuale generazione di piattaforme.
Dopo una lunga attesa, Final Fantasy 7 Remake Intergrade arriva finalmente anche su Xbox Series X|S, oltre che su Nintendo Switch 2, aprendo definitivamente l'operazione remake del settimo capitolo a tutte le piattaforme.
Il gioco è disponibile al prezzo di 49,99€ con una promozione di lancio che consente di ottenere anche l'originale compreso nel prezzo, inoltre il titolo fa parte del programma Play Anywhere.