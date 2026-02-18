Final Fantasy 7 Remake si aggiorna e aggiunge due nuovi oggetti molto utili

Final Fantasy 7 Remake ha oramai molti anni sulle spalle (in particolar modo se calcoliamo dall'uscita della prima versione, quella PS4), ma Square Enix continua a dedicarcisi e ha ora pubblicato un nuovo aggiornamento, precisamente per le versioni PC e PS5.

Questo update è il numero 1.005 su console e il numero 1.007 su PC e introduce due nuovi oggetti.