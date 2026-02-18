Final Fantasy 7 Remake si aggiorna e aggiunge due nuovi oggetti molto utili

Final Fantasy 7 Remake ha oramai molti anni sulle spalle (in particolar modo se calcoliamo dall'uscita della prima versione, quella PS4), ma Square Enix continua a dedicarcisi e ha ora pubblicato un nuovo aggiornamento, precisamente per le versioni PC e PS5.
Questo update è il numero 1.005 su console e il numero 1.007 su PC e introduce due nuovi oggetti.
Le novità per Final Fantasy 7 Remake
Square Enix ha spiegato che l'aggiornamento di Final Fantasy 7 Remake introduce i "Revival Earrings" e il "Survival Set", che chiaramente servono per semplificare il videogioco. Si tratta di un'ottima aggiunta per chi vuole godersi l'avventura senza preoccuparsi troppo della difficoltà.
Per ottenere questi bonus, dovete usare la funzione dei regali attraverso il menù principale: bastano pochi click e i due oggetti saranno aggiunti al vostro inventario.
Diteci, state giocando a Final Fantasy 7 Remake, oppure oramai lo avete già completato al 100%? Segnaliamo infine che Final Fantasy 7 Remake 3 non avrà una grafica peggiore solo perché sarà multipiattaforma.