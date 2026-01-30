La Materia di Final Fantasy 7 aveva un altro nome ma per fortuna Sakaguchi decise di cambiarlo

Ha spiegato ad esempio che inizialmente aveva un altro nome , ma alla fine il creatore della serie - Hironobu Sakaguchi - ha deciso di cambiarlo.

Yoshinori Kitase , produttore di Final Fantasy, ha raccontato dell' origine della Materia , le iconiche sfere colorate di Final Fantasy 7 centrali sia per il gameplay che per la trama.

Il racconto di Kitase sulla Materia di Final Fantasy 7

Kitase spiega che il sistema della Materia era inizialmente chiamato "Sphere System". Racconta che "la Materia è un oggetto sferico quindi il sistema per gestirla era chiamato Sphere System. Ciò detto, all'epoca il produttore Sakaguchi ha affermato che 'Sphere' era troppo difficile da capire. Quindi l'abbiamo cambiato in Materia".

Bisogna sapere che quando una parola è tradotta dall'inglese al giapponese, viene utilizzato un sistema di ideogrammi specifico, il katakana. Materia si scrive quindi マテリア. Mentre Sphere si scrive スフィア. Il problema è che la "fi" di Sphere è difficile da pronunciare per il pubblico giapponese. In breve, Materia suona bene sia in inglese che in giapponese, quindi Sakaguchi ha preferito optare per questo termine.

Dopo quasi 30 anni dalla sua creazione, si può affermare che Materia sia un termine amato dai fan di Final Fantasy e secondo Kitase è stata la scelta giusta: "Penso che molti giocatori trovino Materia facile da dire, piuttosto che un gioco di parole in inglese come Sphere. Materia ha solo quattro caratteri in giapponese e suona bene, quindi penso che Sakaguchi abbia avuto una idea brillante".

