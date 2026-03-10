Le Smart TV Hisense QLED sono in sconto su Amazon per la Festa delle Offerte di Primavera

In occasione della Festa delle Offerte di Primavera, Amazon propone una serie di modelli Hisense QLED a prezzi scontati. Di seguito trovi un pratico riepilogo delle principali offerte (l'articolo è in aggiornamento, quindi ti suggeriamo di aprire la pagina del prodotto per vedere il prezzo effettivo):
Questi prodotti sono venduti e spediti da Amazon e potrai restituirli entro 14 giorni, se vorrai. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Le caratteristiche dei televisori
Si tratta precisamente dei modelli E7Q con VRR nativo a 144 Hz per giocare con grande fluidità. La tecnologia QLED rende ogni fotogramma ricco, vibrante e realistico per colori estremamente convincenti in ogni contesto. Troviamo inoltre Dolby Vision IQ, HDR 10+ Adaptive, Game Mode Pro, Dolby Atmos e Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10. Non mancano diverse funzioni basate sull'intelligenza artificiale per ottimizzare ulteriormente i contenuti. Inoltre, il subwoofer integrato offre bassi profondi in ogni scena, dai film d'azione ai ritmi tenui delle canzoni.
Ricordiamo che le Offerte di Primavera sono valide dal 10 al 16 marzo fino a esaurimento scorte, quindi ti suggeriamo di approfittarne. Tieni a mente che i prezzi non corrispondono sempre al minimo storico, quindi dovrai valutare i vantaggi degli sconti proposti.