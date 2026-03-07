Cerchi un thriller psicologico oscuro? Martha is Dead per PC è in super sconto su Instant Gaming

L'avventura horror dagli autori di The Town of Light

Questo thriller psicologico in prima persona è ambientato nell'Italia del 1944, mentre il conflitto tra la Germania e le Forze Alleate diventa sempre più intenso. Martha è morta e sua sorella gemella, Giulia, dovrà affrontare il trauma della perdita. Troverai un mix di folclore e superstizioni, una ricostruzione dettagliata delle campagne italiane, una narrazione oscura su più livelli e un doppiaggio italiano autentico. La scrittura è raffinata e profonda ed è frutto di una direzione artistica eccellente. Il processo narrativo è simile a quello di The Town of Light, quindi è delicato e scritto con grande accuratezza.

Si tratta di un gioco in grado di coinvolgere e sconvolgere il giocatore, con momenti spesso disturbanti. Anche la realizzazione del lato fotografico è sorprendente. Per saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio in merito. Nel complesso, si tratta di un gioco che dovresti assolutamente recuperare, se ami il genere.