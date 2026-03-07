2

Cerchi un thriller psicologico oscuro? Martha is Dead per PC è in super sconto su Instant Gaming

Tra le offerte di Instant Gaming troviamo Martha is Dead per PC a un prezzo incredibilmente basso. La tragedia della guerra, realtà e superstizione si fondono dando vita a un'esperienza altamente immersiva.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   07/03/2026
Martha is Dead
Martha is Dead
Martha is Dead
News Video Immagini

Se cerchi nuove avventure inquietanti, Martha is Dead per PC è su Instant Gaming a soli 2,22 € invece di 30 €. Si tratta di uno dei migliori sconti tra le varie piattaforme. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso, come anticipato, dovrai riscattare il codice di gioco su Steam. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

L'avventura horror dagli autori di The Town of Light

Questo thriller psicologico in prima persona è ambientato nell'Italia del 1944, mentre il conflitto tra la Germania e le Forze Alleate diventa sempre più intenso. Martha è morta e sua sorella gemella, Giulia, dovrà affrontare il trauma della perdita. Troverai un mix di folclore e superstizioni, una ricostruzione dettagliata delle campagne italiane, una narrazione oscura su più livelli e un doppiaggio italiano autentico. La scrittura è raffinata e profonda ed è frutto di una direzione artistica eccellente. Il processo narrativo è simile a quello di The Town of Light, quindi è delicato e scritto con grande accuratezza.

Si tratta di un gioco in grado di coinvolgere e sconvolgere il giocatore, con momenti spesso disturbanti. Anche la realizzazione del lato fotografico è sorprendente. Per saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio in merito. Nel complesso, si tratta di un gioco che dovresti assolutamente recuperare, se ami il genere.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Cerchi un thriller psicologico oscuro? Martha is Dead per PC è in super sconto su Instant Gaming