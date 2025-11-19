Lo studio di Martha is Dead sta per annunciare un nuovo gioco

Wired Productions ha pubblicato un video per anticipare che presto annuncerà un nuovo gioco di LKA, l'italianissimo studio di The Town of Light e Martha is Dead. Non è stata svelata la data precisa in cui ne sapremo di più, ma è stato specificato che sarà entro la fine del 2025. Quindi non manca molto per scoprire di cosa si tratta.
Di cosa si tratta
Il teaser mostra un vecchio schermo CRT su cui da un prompt DOS vengono elencati i giochi di LKA, con il nuovo che viene indicato per il 2025.
Viende detto che si tratta del terzo progetto che editore e sviluppatore lanciano insieme. Viene poi detto che è iniziato il conto alla rovescia, con il video che si chiude su di un'immagine ASCII non proprio chiarissima, ma evidentemente legata al gioco misterioso.
Questo è quanto, nel senso che non sappiamo altro. Difficile fare ipotesi con il pochissimo materiale a disposizione. Azzardando una previsione, che parte dalla conoscenza di LKA, potrebbe trattarsi di una nuova avventura narrativa a sfondo horror, ma precisiamo che si tratta soltanto di un'ipotesi.
A questo punto non resta che metterci in attesa per saperne di più.