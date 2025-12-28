Rainbow Six: Siege sotto attacco hacker, fra crediti infiniti e ban: Ubisoft spegne tutto

Nelle scorse ore Tom Clancy's Rainbow Six: Siege è stato vittima di un attacco hacker che ha visto alcuni giocatori ottenere crediti pressoché infiniti, altri ricevere un ban improvviso e immotivato.

Alla fine è dovuta intervenire Ubisoft, che ha spento tutto: attualmente i server del gioco risultano offline, così da permettere agli sviluppatori di capire esattamente cosa sia accaduto e cercare di ripristinare la situazione precedente all'attacco.

La casa francese ha spiegato sui social che nessun utente verrà bandito per aver speso i crediti ottenuti a causa della violazione, ma che effettivamente era stata programmata un'ondata di ban in corrispondenza dell'attacco.

Al termine delle operazioni bisognerà dunque capire chi è stato punito ingiustamente e chi no, nonché ovviamente individuare le vulnerabilità che hanno consentito agli hacker di portare questa offensiva, approfittando anche magari di un momento di distrazione legato alle festività natalizie.