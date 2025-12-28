Donkey Kong Bananza batte Metroid Prime 4 nella classifica eShop per Nintendo Switch 2

Donkey Kong Bananza ha battuto Metroid Prime 4: Beyond nella settimana di Natale, riconquistando la prima posizione nella classifica eShop dei giochi per Nintendo Switch 2 più venduti.

A spingere l'avventura di DK e Pauline è stata senza dubbio la sua "dimensione familiare", che si presta molto bene al periodo, e probabilmente lo stesso si può dire di Leggende Pokémon: Z-A, che sale al secondo posto, seguito da Mario Kart World e da Kirby Air Riders.

Donkey Kong Bananza Leggende Pokémon: Z-A Mario Kart World Kirby Air Riders Metroid Prime 4: Beyond Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio Cyberpunk 2077: Ultimate Edition Madden NFL 26 Deluxe Edition Hades 2

Metroid Prime 4: Beyond deve dunque accontentarsi della quinta posizione, ma le prossime settimane potrebbero vedere un ulteriore cambio di scenario visto l'ormai imminente ritorno di Animal Crossing: New Horizons con l'interessante Nintendo Switch 2 Edition.