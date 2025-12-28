Donkey Kong Bananza batte Metroid Prime 4 nella classifica eShop per Nintendo Switch 2

Donkey Kong Bananza ha battuto Metroid Prime 4: Beyond nella settimana di Natale, riconquistando la prima posizione nella classifica eShop dei giochi per Nintendo Switch 2 più venduti.
A spingere l'avventura di DK e Pauline è stata senza dubbio la sua "dimensione familiare", che si presta molto bene al periodo, e probabilmente lo stesso si può dire di Leggende Pokémon: Z-A, che sale al secondo posto, seguito da Mario Kart World e da Kirby Air Riders.
- Donkey Kong Bananza
- Leggende Pokémon: Z-A
- Mario Kart World
- Kirby Air Riders
- Metroid Prime 4: Beyond
- Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV
- Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio
- Cyberpunk 2077: Ultimate Edition
- Madden NFL 26 Deluxe Edition
- Hades 2
Metroid Prime 4: Beyond deve dunque accontentarsi della quinta posizione, ma le prossime settimane potrebbero vedere un ulteriore cambio di scenario visto l'ormai imminente ritorno di Animal Crossing: New Horizons con l'interessante Nintendo Switch 2 Edition.
La classifica digitale
Passando invece alla classifica dei giochi disponibili nel solo formato digitale, Hades 2 continua a occupare la prima posizione mentre l'ottima remaster di Red Dead Redemption viene superata da Hollow Knight: Silksong, finendo dunque al terzo posto.
- Hades 2
- Hollow Knight: Silksong
- Red Dead Redemption
- Fantasy Life i: La Ragazza che Ruba il Tempo
- No Man's Sky
- Marvel Cosmic Invasion
- Plants Vs. Zombies: Replanted
- Cast n Chill
- Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles
- Divinity: Original Sin 2