Donkey Kong Bananza batte Metroid Prime 4 nella classifica eShop per Nintendo Switch 2

Nella settimana di Natale, Donkey Kong Bananza ha battuto Metroid Prime 4: Beyond, conquistando nuovamente la vetta della classifica eShop dei giochi per Nintendo Switch 2.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   28/12/2025
Il protagonista di Donkey Kong Bananza

Donkey Kong Bananza ha battuto Metroid Prime 4: Beyond nella settimana di Natale, riconquistando la prima posizione nella classifica eShop dei giochi per Nintendo Switch 2 più venduti.

A spingere l'avventura di DK e Pauline è stata senza dubbio la sua "dimensione familiare", che si presta molto bene al periodo, e probabilmente lo stesso si può dire di Leggende Pokémon: Z-A, che sale al secondo posto, seguito da Mario Kart World e da Kirby Air Riders.

  1. Donkey Kong Bananza
  2. Leggende Pokémon: Z-A
  3. Mario Kart World
  4. Kirby Air Riders
  5. Metroid Prime 4: Beyond
  6. Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV
  7. Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio
  8. Cyberpunk 2077: Ultimate Edition
  9. Madden NFL 26 Deluxe Edition
  10. Hades 2
Metroid Prime 4: Beyond deve dunque accontentarsi della quinta posizione, ma le prossime settimane potrebbero vedere un ulteriore cambio di scenario visto l'ormai imminente ritorno di Animal Crossing: New Horizons con l'interessante Nintendo Switch 2 Edition.

La classifica digitale

Passando invece alla classifica dei giochi disponibili nel solo formato digitale, Hades 2 continua a occupare la prima posizione mentre l'ottima remaster di Red Dead Redemption viene superata da Hollow Knight: Silksong, finendo dunque al terzo posto.

  1. Hades 2
  2. Hollow Knight: Silksong
  3. Red Dead Redemption
  4. Fantasy Life i: La Ragazza che Ruba il Tempo
  5. No Man's Sky
  6. Marvel Cosmic Invasion
  7. Plants Vs. Zombies: Replanted
  8. Cast n Chill
  9. Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles
  10. Divinity: Original Sin 2
#Nintendo eShop #Classifica
