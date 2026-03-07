Nintendo eShop, le migliori offerte di marzo sui giochi per Nintendo Switch 1 e 2

È tornato il MAR10 Day su Nintendo eShop e ciò significa che fino al 15 marzo potremo approfittare di numerose offerte sui giochi legati al celebre personaggio e alla sua grande famiglia che, come sappiamo, includono svariati gioielli e sarebbe un peccato non recuperarli, specie a fronte di un prezzo ridotto.

L'espansione Bowser's Fury , con la sua struttura semi-open world e i tanti contenuti, aggiunge una dimensione nuova all'esperienza, rivelandosi una vera e propria sorpresa che non mancherà di conquistarvi: abbiamo parlato di questo e altro nella nostra recensione di Super Mario 3D World + Bowser's Fury .

Dalle corse sul dinosauro acquatico Plessie agli enigmi dedicati a Captain Toad, l'impianto si rivela dinamico e sempre pronto a cambiare le carte in tavola, forte in questa riedizione anche del multiplayer cooperativo online e di un comparto tecnico e artistico convincente, grazie al suo stile pulito e alla fluidità costante garantita dai 60 frame al secondo.

Nell'ambito di una campagna (due, anzi) piena di scenari suggestivi e particolarmente curati, che reinterpretano in tre dimensioni le meccaniche tipiche degli episodi classici in 2D, il gioco ci chiede di superare una serie di ostacoli e raggiungere la tradizionale bandierina finale, puntando però a movimentare questa formula attraverso l'introduzione di situazioni alternative e inaspettate .

Metà riedizione, metà inedito, Super Mario 3D World + Bowser's Fury ( 39,99€ anziché 59,99€) si presenta come un'avventura appassionante, che parte dalle basi del titolo uscito originariamente su Wii U nel 2013 per consegnarci un pacchetto rinnovato, arricchito e migliorato sotto ogni punto di vista, forte di un level design sopraffino e di tantissime idee brillanti a caratterizzarlo.

Super Mario Maker 2

Super Mario Maker 2 (39,99€ anziché 59,99€) ripropone la formula che ha determinato il grande successo del primo episodio della serie, approfittando delle potenzialità di Nintendo Switch per confezionare un editor ancora più potente e versatile, intuitivo e completo, che consente di creare nuovi livelli sia utilizzando lo schermo del televisore che in portabilità, con i Joy-Con oppure col touch screen.

Uno dei livelli di Super Mario Maker 2

A supportare questo impianto più immediato troviamo un'interfaccia leggermente rivisitata, con gli elementi suddivisi in categorie facilmente consultabili e con tutti i contenuti disponibili fin da subito, senza la necessità di sbloccarli gradualmente come nell'originale Super Mario Maker. Le novità più importanti sono però i piani inclinati, che permettono di creare percorsi più vari, e l'introduzione degli obiettivi secondari.

Questi ultimi si pongono come condizioni specifiche da soddisfare prima di poter completare uno stage, come raccogliere determinate monete o eliminare un certo nemico, e donano grande spessore all'intero impianto. Sono state inoltre aggiunte nuove ambientazioni e la possibilità di alternarle fra area principale e secondaria, mentre i livelli possono ora estendersi molto di più sia in verticale sia in orizzontale.

Una creazione in Super Mario Maker 2

Sempre rispetto al primo episodio, anche la componente online è stata migliorata, con sistemi di tag per classificare i livelli e facilitare la ricerca, oltre al ritorno della Sfida Infinita e a nuove classifiche dedicate sia ai creatori sia ai giocatori più abili. È infine presente una modalità storia offline, davvero ben fatta. Volete saperne di più? Ecco la nostra recensione di Super Mario Maker 2.