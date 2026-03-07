Nintendo eShop, le migliori offerte di marzo sui giochi per Nintendo Switch 1 e 2

È tornato il MAR10 Day su Nintendo eShop e ciò significa che fino al 15 marzo potremo approfittare di numerose offerte sui giochi legati al celebre personaggio e alla sua grande famiglia che, come sappiamo, includono svariati gioielli e sarebbe un peccato non recuperarli, specie a fronte di un prezzo ridotto.
Dall'avventura di Super Mario 3D World + Bowser Fury al potente editor di Super Mario Maker 2, dalle atmosfere intriganti di Luigi's Mansion 3 alle meccaniche nostalgiche di Super Mario RPG, dal solido gameplay piattaformico di Donkey Kong Country Returns HD ai divertenti minigiochi di Super Mario Party Jamboree, ecco i nostri consigli per gli acquisti.
Super Mario 3D World + Bowser's Fury
Metà riedizione, metà inedito, Super Mario 3D World + Bowser's Fury (39,99€ anziché 59,99€) si presenta come un'avventura appassionante, che parte dalle basi del titolo uscito originariamente su Wii U nel 2013 per consegnarci un pacchetto rinnovato, arricchito e migliorato sotto ogni punto di vista, forte di un level design sopraffino e di tantissime idee brillanti a caratterizzarlo.
Nell'ambito di una campagna (due, anzi) piena di scenari suggestivi e particolarmente curati, che reinterpretano in tre dimensioni le meccaniche tipiche degli episodi classici in 2D, il gioco ci chiede di superare una serie di ostacoli e raggiungere la tradizionale bandierina finale, puntando però a movimentare questa formula attraverso l'introduzione di situazioni alternative e inaspettate.
Dalle corse sul dinosauro acquatico Plessie agli enigmi dedicati a Captain Toad, l'impianto si rivela dinamico e sempre pronto a cambiare le carte in tavola, forte in questa riedizione anche del multiplayer cooperativo online e di un comparto tecnico e artistico convincente, grazie al suo stile pulito e alla fluidità costante garantita dai 60 frame al secondo.
L'espansione Bowser's Fury, con la sua struttura semi-open world e i tanti contenuti, aggiunge una dimensione nuova all'esperienza, rivelandosi una vera e propria sorpresa che non mancherà di conquistarvi: abbiamo parlato di questo e altro nella nostra recensione di Super Mario 3D World + Bowser's Fury.
Super Mario Maker 2
Super Mario Maker 2 (39,99€ anziché 59,99€) ripropone la formula che ha determinato il grande successo del primo episodio della serie, approfittando delle potenzialità di Nintendo Switch per confezionare un editor ancora più potente e versatile, intuitivo e completo, che consente di creare nuovi livelli sia utilizzando lo schermo del televisore che in portabilità, con i Joy-Con oppure col touch screen.
A supportare questo impianto più immediato troviamo un'interfaccia leggermente rivisitata, con gli elementi suddivisi in categorie facilmente consultabili e con tutti i contenuti disponibili fin da subito, senza la necessità di sbloccarli gradualmente come nell'originale Super Mario Maker. Le novità più importanti sono però i piani inclinati, che permettono di creare percorsi più vari, e l'introduzione degli obiettivi secondari.
Questi ultimi si pongono come condizioni specifiche da soddisfare prima di poter completare uno stage, come raccogliere determinate monete o eliminare un certo nemico, e donano grande spessore all'intero impianto. Sono state inoltre aggiunte nuove ambientazioni e la possibilità di alternarle fra area principale e secondaria, mentre i livelli possono ora estendersi molto di più sia in verticale sia in orizzontale.
Sempre rispetto al primo episodio, anche la componente online è stata migliorata, con sistemi di tag per classificare i livelli e facilitare la ricerca, oltre al ritorno della Sfida Infinita e a nuove classifiche dedicate sia ai creatori sia ai giocatori più abili. È infine presente una modalità storia offline, davvero ben fatta. Volete saperne di più? Ecco la nostra recensione di Super Mario Maker 2.
Luigi's Mansion 3
L'iconica saga dedicata al fratello di Mario torna con Luigi's Mansion 3 (39,99€ anziché 59,99€), un'avventura in cui il buffo personaggio si ritrova a dover nuovamente dare la caccia ai fantasmi, stavolta con l'obiettivo di salvare i suoi amici dopo che sono stati attirati in una trappola presso la misteriosa struttura dell'hotel Miramostri. Chi avrebbe mai detto che si trattava di un nome sospetto?
Ambientato quasi interamente negli spazi chiusi dell'albergo, il gioco sfrutta una serie di scenari delimitati e ricchi di dettagli che permettono agli sviluppatori di ottenere risultati grafici fra i più impressionanti visti su Nintendo Switch: sia in modalità portatile sia collegando la console al televisore, Luigi's Mansion 3 si conferma visivamente splendido.
E il gameplay? Riprende la formula tipica della serie, basata su esplorazione, risoluzione di enigmi e cattura di fantasmi attraverso l'impiego dello speciale aspirapolvere Poltergust. La struttura dei livelli coincide con i vari piani dell'hotel, ognuno caratterizzato da temi e meccaniche diverse, mentre fra le novità più interessanti troviamo il debutto di Gooigi, la versione gelatinosa di Luigi capace di attraversare grate e tubature.
Il sistema di combattimento è stato semplificato e reso più spettacolare grazie alla possibilità di sbatacchiare i fantasmi dopo averli catturati, mentre gli scontri risultano meno frequenti rispetto al passato ma più curati, spesso legati all'identità delle stanze in cui avvengono. Gli enigmi, infine, sono stati calibrati per risultare intuitivi e accessibili, forse un pizzico troppo facili.
Avete letto la nostra recensione di Luigi's Mansion 3?
Super Mario RPG
Il remake di Super Mario RPG (39,99€ anziché 59,99€) rilancia l'ambizioso progetto nato dalla collaborazione fra Nintendo e Squaresoft, fortemente voluto da Shigeru Miyamoto, che torna in una veste tecnicamente migliorata per raccontarci nuovamente la storia di Mario e della sua ricerca dei sette frammenti necessari per ricostruire la Via Stellare, distrutta dal misterioso Fabbro Magno.
Nel corso dell'avventura l'eroe incontra una squadra di compagni insolita che include Peach, Bowser, la nuvoletta Mallow e il misterioso pupazzo Geno, portando avanti una narrazione semplice e ironica, costruita più su gag e situazioni buffe che su una trama complessa, con un tono che ricorda un cartone animato leggero e divertente.
Il rifacimento curato da ArtePiazza mantiene quasi intatta la struttura originale: mappe, nemici, enigmi e dialoghi sono rimasti gli stessi, anche se per la prima volta il gioco è stato tradotto ufficialmente in italiano. La principale novità è dunque rappresentata dalla grafica rinnovata in 3D, che conserva lo stile dell'epoca ma con animazioni più ricche e scenari più dettagliati.
Lato gameplay sono stati introdotti alcuni miglioramenti alla qualità della vita, come il salvataggio automatico, il viaggio rapido tra le aree e un'interfaccia più moderna, mentre il sistema di combattimento a turni ha mantenuto la caratteristica dei comandi a tempo, che premiano la reattività del giocatore aumentando i danni inflitti o riducendo quelli subiti.
Ulteriori dettagli li trovate nella nostra recensione di Super Mario RPG, naturalmente.
Donkey Kong Country Returns HD
Altro giro, altra riedizione: nel caso di Donkey Kong Country Returns HD (39,99€ anziché 59,99€) parliamo di un platform iconico, che ci mette al comando del celebre gorilla nell'ambito di un'avventura veloce e frenetica, in cui ci viene chiesto di saltare da una piattaforma all'altra, sfruttare lo slancio delle liane, eliminare avversari e sfruttare abilità speciali mentre raccogliamo il maggior numero possibile di banane.
Come da tradizione, la formula subisce continue variazioni che ne mantengono intatta la freschezza, mettendoci ad esempio in un carrello che corre sulle rotaie, su un razzo-barile o in groppa a Rambi, un rinoceronte in grado di distruggere tutti gli ostacoli sul suo percorso. Ogni livello ruota attorno a un'idea specifica che viene sviluppata progressivamente, mantenendo una qualità costante del design.
Il gioco è noto anche per la sua difficoltà, volutamente "vecchia scuola", che implica checkpoint poco frequenti e la necessità dunque di ripetere intere sezioni dopo un eventuale game over: proprio per questo è stata introdotta una modalità facilitata che aumenta i cuori disponibili, anche se l'esperienza originale rimane quella più fedele allo spirito di Donkey Kong Country.
La remaster migliora ovviamente la grafica, ma non si limita a quello, aggiungendo al pacchetto gli otto livelli introdotti nell'edizione per Nintendo 3DS. Il lavoro di aggiornamento è rispettoso, anche se alcune componenti visive mostrano inevitabilmente l'età del progetto: abbiamo affrontato la questione nella nostra recensione di Donkey Kong Country Returns HD.
Super Mario Party Jamboree
Chiudiamo la nostra selezione del MAR10 Day con Super Mario Party Jamboree, disponibile in offerta sia nella versione per Nintendo Switch a 39,99€ anziché 59,99€, sia nella Nintendo Switch 2 Edition a 59,98€ anziché 79,99€, che come sappiamo aggiunge all'esperienza la divertente modalità Jamboree TV nonché diversi miglioramenti.
Di base ci troviamo di fronte all'ultima incarnazione di un party game storico, in cui quattro giocatori si sfidano su un tabellone in stile gioco dell'oca con l'obiettivo di raccogliere più stelle dei rispettivi avversari, ottenendole grazie a caselle specifiche e pagandole con le monete guadagnate al termine dei tanti minigiochi presenti nel pacchetto.
Inizialmente sono disponibili quattro tabelloni, ma altri possono essere sbloccati in corso d'opera. Ognuno presenta caratteristiche e dinamiche specifiche: alcuni premiano chi completa più giri, altri richiedono di sfruttare ascensori, scale mobili o meccaniche ambientali come il ciclo delle maree. C'è forse meno imprevedibilità rispetto ai precedenti episodi della serie, ma la componente strategica ha un peso maggiore.
I minigiochi sono tantissimi, oltre un centinaio: il numero più alto mai visto in un Mario Party. La maggior parte funziona molto bene e alterna prove basate su abilità, riflessi e logica, con un buon equilibrio tra controlli tradizionali e utilizzo dei sensori di movimento dei Joy-Con. Volete saperne di più prima di procedere all'acquisto? Ecco la recensione di Super Mario Party Jamboree.