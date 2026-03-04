Google Pixel 10a, la recensione del Pixel economico che sa di già visto

Al di là dei freddi numeri però, ogni lancio di un nuovo smartphone di Google viene seguito con particolare interesse, perché rappresenta un approccio per certi versi unico al mercato, oltre che una miniera di spunti da osservare riguardo allo sfruttamento dell'hardware e la direzione del mondo Android. Ebbene anche quest'anno, con la sua serie Pixel 10, Google ha scelto di gestire le tempistiche di rilascio in maniera particolare: i modelli principali, ovvero il 10 e il 10 Pro, lanciati assieme lo scorso settembre, mentre il più economico 10a in uscita ora, a inizio marzo . Oltre alla replica delle già vissute vicende riguardo al prezzo di listino dell'ultimo arrivato nel confronto con i già deprezzati fratelli maggiori, stavolta si pone però una questione ulteriore, legata a delle scelte a livello hardware che segnano una netta discontinuità col passato. Quindi, cosa sarà nato in concreto da questa situazione? Scopriamolo assieme nella nostra recensione del Google Pixel 10a.

Caratteristiche tecniche del Pixel 10a

Non è raro che i produttori di smartphone siano soliti centellinare le novità da un anno all'altro sui propri modelli, soprattutto quelli di fascia media e bassa, e su queste pagine non abbiamo mai mancato di sottolineare i casi in cui un "nuovo" telefono era in realtà molto o troppo simile al suo predecessore. Di solito però le aziende tendono a nascondere tali scelte dietro a un design rinnovato, che offra perlomeno la percezione estetica, per quanto effimera, di una certa differenza. Nel caso del Pixel 10a invece, siamo di fronte a una copia in tutto e per tutto identica al Pixel 9a. Ok, in realtà qualche piccola distinzione a cercarla bene esiste, e ne parleremo in seguito, ma rimane il fatto che Pixel 10a e 9a si somigliano così tanto, sia dentro che fuori, che non ci viene francamente in mente un caso analogo in passato.

Questo significa anzitutto che la serie "a" dei Pixel perde quest'anno uno degli elementi più significativi del suo recente passato, ovvero il fatto di poter contare sullo stesso identico SoC montato sui modelli di fascia più alta. Ecco quindi che, al posto del Tensor G5 che ha fatto parecchio discutere sia per le sue prestazioni che per essere stato il primo SoC Google prodotto nelle fonderie TSMC, ritroviamo il vecchio Tensor G4. Se è arcinoto che Google non ha mai ricercato coi suoi SoC la potenza bruta, è anche vero che il G4 nel 2026 vede i suoi limiti amplificati dal confronto diretto con gli smartphone di prezzo pari e anche inferiore.

Detto questo, non ci dilungheremo troppo nel descrivere la scheda tecnica del Pixel 10a, appunto perché non presenta alcuna differenza rispetto al precedente modello: quindi Tensor G4, chip octa-core con processo produttivo a 4 nanometri, accompagnato dal coprocessore di sicurezza Titan M2. Memorie anche qui invariate, con 8 GB di RAM LPDDR5X, in un unico taglio, mentre per la capacità di archiviazione si può scegliere tra 128 e 256 GB UFS 3.1. Google avrebbe certamente potuto perlomeno offrire un miglioramento nella RAM a 12 GB, che sarebbe stato opportuno e gradito per le prestazioni in diversi ambiti, ma evidentemente questo non è proprio l'anno più favorevole per essere generosi su questa componente specifica.

Di buono c'è però l'aggiornamento del modem, che nel 9a costituiva un punto debole per quanto riguarda velocità e consumi; ora il Pixel 10a adotta finalmente lo stesso Samsung Exynos della serie Pixel 10 e 9, migliorando quindi sostanzialmente questo elemento critico del precedente modello.

Il Pixel 10a in tutta la sua familiare bellezza

E non è tutto, perché il nuovo modem permette di introdurre sulla serie a per la prima volta quella che è una caratteristica potenzialmente salvavita: parliamo ovviamente della funzione SOS via satellite, che consente di contattare servizi di emergenza anche quando il telefono non si trova sotto copertura cellulare o Wi-Fi. Pensiamo ad esempio a chi è solito fare escursioni o viaggi in aree remote: sapere di poter contare su un aiuto di questo tipo in caso di necessità è parecchio importante.

Confermata poi la certificazione IP68, che offre un alto grado di protezione da acqua e polvere e anche da brevi immersioni in acqua dolce.

Scheda tecnica Google Pixel 10a