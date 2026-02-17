Nothing Phone 4a, il teaser cancella l'evento Apple: ecco la data della presentazione ufficiale

Nothing prepara il debutto della gamma Phone 4a con una strategia promozionale volutamente provocatoria. L'azienda ha fissato un evento per il 5 marzo 2026 , sfruttando l'attenzione generata dall'appuntamento di Apple previsto il giorno prima. Le informazioni ufficiali restano limitate e gran parte delle aspettative si basa su leak e indiscrezioni.

La campagna di Nothing

La conferma dell'evento è arrivata dal CEO Carl Pei, che su X ha pubblicato un'immagine dell'invito Apple modificato in modo da evidenziare la data del 5 marzo. Il messaggio è chiaro: agganciarsi alla visibilità di Cupertino per amplificare l'attenzione. Apple dovrebbe annunciare l'iPhone 17e, un modello con prezzo atteso di 599 dollari. Le stime indicano invece 475 dollari per il Nothing Phone 4a e 540 dollari per il Phone 4a Pro. Si tratta di fasce di mercato diverse, ma ciò non ha impedito a Nothing di posizionarsi nella scia mediatica del concorrente.

Le anticipazioni riportano alcuni miglioramenti, tra cui un aggiornamento del comparto fotografico e una nuova implementazione del sistema glyph. Le fonti suggeriscono però che gli utenti della serie Phone 3a non avrebbero motivi solidi per passare al nuovo modello, segno che l'evoluzione potrebbe rivelarsi incrementale.

Le informazioni sulle specifiche tecniche restano frammentarie. Le indiscrezioni parlano di SoC Snapdragon 7s, configurazioni fino a 12 GB di RAM e 256 GB di storage e una lieve crescita della capacità della batteria. Il modello Pro sarebbe destinato a ottenere una certificazione IP65 e potrebbe integrare il supporto eSIM.