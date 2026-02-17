Disponibile la beta 1 di iOS 26.4: vediamo tutte le novità anche per macOS Tahoe 26.4 e iPadOS 26.4

La beta 1 di iOS 26.4 per sviluppatori è disponibile e aggiunge diverse funzionalità. Tra le principali novità troviamo nuovi funzioni per podcast video, strumenti per Apple Music, aggiornamenti alla protezione dei dispositivi rubati e altro ancora. Ecco un pratico riepilogo.

Le novità Partiamo da Apple Music: adesso è presente una funzione chiamata Playlist Playground, che consente agli utenti di creare playlist personalizzate attraverso un prompt testuale. Di seguito vi mostriamo qualche immagine. Playlist Playground (Fonte: MacRumors) Inoltre, è possibile ottenere suggerimenti automatici di brani. Sono già presenti alcune opzioni predefinite, come "canzoni hip-hop per feste" o "musica per il caffè del mattino". Basterà digitare la vostra idea e otterrete automaticamente un elenco di 25 brani insieme a un titolo personalizzato. Inoltre, Apple Music offre una funzione chiamata "Concerti vicino a te", permettendovi di individuare gli spettacoli nella propria zona, nonché le date dei tour dei propri artisti preferiti. Apple Music Altre novità riguardano i creatori di podcast attraverso Apple Podcast. Questa funzione utilizza HLS (HTTP Live Streaming) per un controllo senza precedenti e per "opportunità di monetizzazione", garantendo una visione di alta qualità. Gli utenti potranno passare dalla visione all'ascolto, nonché scaricare i video per guardarli offline. Apple Podcast Passiamo alla sicurezza: la funzione Protezione Dispositivo Rubato è ora attiva di default su tutti gli iPhone, quindi non è più opzionale. Inoltre, richiede un'autenticazione aggiuntiva tramite Face ID o Touch ID per accedere all'app Password e altro ancora. Altre novità riguardano la crittografia end-to-end per i messaggi RCS, che saranno contrassegnati da un'icona a forma di lucchetto. Al momento è in fase di test da iPhone a iPhone, mentre la funzione per le conversazioni tra iPhone e Android verrà introdotta in un futuro aggiornamento. iOS 26.3 è ufficialmente disponibile: ecco tutte le novità

Applicazioni, interfaccia e altri piccoli cambiamenti L'app Messaggi presenta nuove animazioni, ad esempio con l'avvio di una nuova conversazione. In App Store, in Apple Music e altre app con impostazioni utente, invece, è presente un nuovo hub Apple Account unificato. Nulla di particolarmente rivoluzionario, piuttosto un design più compatto. Inoltre, nell'App Store basteranno due tocchi per accedere direttamente agli aggiornamenti delle app, che non sono più disponibili nella parte inferiore della pagina. Apple Account Nella schermata Home è presente un nuovo widget chiamato Musica Ambientale, e supporta la riproduzione di musica pensata per il sonno, il benessere o la produttività. Musica Ambientale La Galleria sfondi presenta un design aggiornato che consente di scaricare sfondi di ogni categoria. Di seguito alcune immagini per farvi capire meglio. Gli sfondi Gli abbonati a Creator Studio possono ora accedere a Freeform Creator Studio, con nuove funzionalità e contenuti di alta qualità come grafica, foto, illustrazioni e funzioni IA per la creazione di immagini. L'app Promemoria ha invece una nuova sezione "Urgente". Riceverete quindi un avviso chiaro quando un promemoria è in scadenza, essendo accompagnato da un allarme. Passiamo all'inoltro delle notifiche, il cui debutto era previsto con la versione iOS 26.3. Questa funzione, alla fine, non è stata inclusa nella versione finale ed è tornata nella beta di iOS 26.4, quindi bisognerà attendere ancora. Infine, Apple ha testato anche l'accoppiamento di prossimità, che consente ai dispositivi di terze parti di essere associati a un dispositivo iOS con un solo tocco, in modo simile agli AirPods. Questa funzione per accessori di terze parti non era abilitata in iOS 26.3, ma potrebbe essere introdotta in iOS 26.4.