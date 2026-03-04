Apple presenta MacBook Neo: il nuovo Mac da 699€ con chip A18 Pro e display Liquid Retina

Apple ha annunciato ufficialmente MacBook Neo, un nuovo portatile pensato per rendere l'esperienza Mac ancora più accessibile. Il dispositivo introduce un design in alluminio, un display Liquid Retina da 13 pollici e il chip Apple A18 Pro, il tutto con un prezzo di partenza di 699€, il più basso mai visto per un MacBook.
Con questo modello Apple punta ad ampliare la base di utenti del Mac, offrendo un portatile pensato per studio, produttività quotidiana e intrattenimento. Il dispositivo promette prestazioni elevate nelle attività di tutti i giorni, dalla navigazione web allo streaming, fino al fotoritocco e all'utilizzo di strumenti basati su intelligenza artificiale.
Secondo Apple, MacBook Neo può risultare fino al 50% più veloce nelle attività quotidiane rispetto ai PC più diffusi con processore Intel Core Ultra 5 e fino a tre volte più rapido nei workload di AI eseguiti direttamente sul dispositivo.
Design in alluminio leggero e colorato
MacBook Neo mantiene il design minimalista tipico dei portatili Apple, con un corpo completamente in alluminio progettato per essere resistente e leggero. Il laptop pesa solo 1,23 kg e presenta angoli leggermente smussati che migliorano ergonomia e maneggevolezza. Il dispositivo è disponibile in quattro colori: rosa pastello, indaco, argento e il nuovo giallo agrume. Anche la Magic Keyboard riprende le stesse tonalità, creando un'estetica coordinata insieme agli sfondi dedicati inclusi nel sistema.
Il MacBook Neo integra un display Liquid Retina display da 13 pollici con risoluzione 2408×1506, luminosità fino a 500 nit e supporto per un miliardo di colori. Apple sottolinea che il pannello offre una luminosità e una risoluzione superiori rispetto alla maggior parte dei laptop nella stessa fascia di prezzo. Il rivestimento antiriflesso consente inoltre di utilizzare il computer comodamente in diverse condizioni di luce, rendendolo adatto sia al lavoro sia alla visione di contenuti multimediali.
Chip A18 Pro e prestazioni per AI
Il cuore del MacBook Neo è il chip A18 Pro, dotato di GPU a 5 core e Neural Engine a 16 core. Questa configurazione consente di gestire con fluidità applicazioni quotidiane e attività creative leggere, oltre alle funzioni di intelligenza artificiale integrate nel sistema. Il Neural Engine accelera le funzionalità di Apple Intelligence, come il riassunto automatico di testi, la modifica intelligente delle foto o la gestione di contenuti nelle app. Il laptop è inoltre completamente fanless, quindi privo di ventole e silenzioso durante l'utilizzo.
Grazie all'efficienza del chip Apple, MacBook Neo promette fino a 16 ore di autonomia con una sola carica, permettendo di lavorare o studiare per un'intera giornata senza alimentazione. Per videochiamate e contenuti multimediali il laptop integra una videocamera FaceTime HD a 1080p, due microfoni con beamforming direzionale per ridurre il rumore ambientale e due altoparlanti laterali con supporto ad audio spaziale e Dolby Atmos.
MacBook Neo offre una connettività essenziale ma moderna, con due porte USB-C utilizzabili sia per accessori sia per la ricarica, oltre a un jack per cuffie. Sul fronte wireless supporta Wi-Fi 6E e Bluetooth 6. Il sistema operativo è macOS Tahoe, che integra app Apple come Safari, Messaggi, Foto e FaceTime e offre una stretta integrazione con iPhone grazie alle funzioni di Continuity, tra cui Handoff e Appunti condivisi.
Prezzi e disponibilità
MacBook Neo può essere preordinato da subito su apple.com e tramite l'app Apple Store in oltre 30 Paesi, inclusa l'Italia. Le consegne inizieranno l'11 marzo, data in cui sarà disponibile anche negli Apple Store e presso i rivenditori autorizzati.