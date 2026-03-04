Apple presenta MacBook Neo: il nuovo Mac da 699€ con chip A18 Pro e display Liquid Retina

Con questo modello Apple punta ad ampliare la base di utenti del Mac, offrendo un portatile pensato per studio, produttività quotidiana e intrattenimento. Il dispositivo promette prestazioni elevate nelle attività di tutti i giorni , dalla navigazione web allo streaming, fino al fotoritocco e all'utilizzo di strumenti basati su intelligenza artificiale.

Apple ha annunciato ufficialmente MacBook Neo, un nuovo portatile pensato per rendere l'esperienza Mac ancora più accessibile . Il dispositivo introduce un design in alluminio, un display Liquid Retina da 13 pollici e il chip Apple A18 Pro, il tutto con un prezzo di partenza di 699€, il più basso mai visto per un MacBook.

Design in alluminio leggero e colorato

MacBook Neo mantiene il design minimalista tipico dei portatili Apple, con un corpo completamente in alluminio progettato per essere resistente e leggero. Il laptop pesa solo 1,23 kg e presenta angoli leggermente smussati che migliorano ergonomia e maneggevolezza. Il dispositivo è disponibile in quattro colori: rosa pastello, indaco, argento e il nuovo giallo agrume. Anche la Magic Keyboard riprende le stesse tonalità, creando un'estetica coordinata insieme agli sfondi dedicati inclusi nel sistema.

Il MacBook Neo integra un display Liquid Retina display da 13 pollici con risoluzione 2408×1506, luminosità fino a 500 nit e supporto per un miliardo di colori. Apple sottolinea che il pannello offre una luminosità e una risoluzione superiori rispetto alla maggior parte dei laptop nella stessa fascia di prezzo. Il rivestimento antiriflesso consente inoltre di utilizzare il computer comodamente in diverse condizioni di luce, rendendolo adatto sia al lavoro sia alla visione di contenuti multimediali.