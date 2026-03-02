Apple presenta iPad Air con chip M4: più potenza, più memoria e Wi-Fi 7 allo stesso prezzo

Disponibile in versione 11" e 13" da 669€, con 12GB di memoria unificata, nuovi chip N1 e C1X e iPadOS 26: vediamo tutti i dettagli.

Apple ha annunciato il nuovo iPad Air con chip Apple M4, portando un aggiornamento sostanziale in termini di prestazioni, memoria e connettività, mantenendo invariato il prezzo di partenza. Il tablet è disponibile nei formati da 11 e 13 pollici, con l'obiettivo di offrire un equilibrio tra portabilità e spazio di lavoro. Secondo Apple, iPad Air con M4 è fino al 30% più veloce rispetto al modello con M3 e fino a 2,3 volte più scattante rispetto alla versione con M1. A contribuire al salto generazionale ci sono una CPU 8-core, una GPU 9-core con supporto a ray tracing hardware e mesh shading di seconda generazione, oltre a un Neural Engine 16-core tre volte più veloce rispetto a quello di M1. Il nuovo iPad Air integra 12GB di memoria unificata, il 50% in più rispetto alla generazione precedente, e una banda di memoria da 120 GB/s, pensata per accelerare flussi di lavoro legati all'intelligenza artificiale e all'elaborazione grafica avanzata.

Prestazioni grafiche e IA: focus su creatività e produttività Il chip M4 consente di gestire con maggiore fluidità attività come editing video in Final Cut Pro, ritocco fotografico in Pixelmator Pro e rendering 3D professionale. Apple dichiara performance oltre quattro volte superiori nel rendering 3D con ray tracing rispetto a iPad Air con M1. iPad Air M4 e il video editing Sul fronte IA, la combinazione tra Neural Engine potenziato e maggiore banda di memoria migliora funzioni come la trascrizione automatica, la ricerca intelligente nelle foto e gli strumenti avanzati presenti in app come Goodnotes. Il nuovo iPad Air è progettato per sfruttare al meglio le funzioni di Apple Intelligence, integrate direttamente in iPadOS 26.

Connettività e Liquid Glass Per la prima volta su iPad Air debutta il chip di rete wireless Apple N1, compatibile con Wi-Fi 7, Bluetooth 6 e Thread. Nei modelli cellulari è presente anche il modem Apple C1X, che promette velocità dati fino al 50% superiori e un consumo energetico inferiore del 30% rispetto alla generazione precedente. Il supporto al 5G e alla eSIM permette di attivare e gestire piani dati in modo completamente digitale, mentre la presenza del GPS nei modelli cellulari amplia le possibilità di utilizzo in mobilità. Multitasking in azione Con iPadOS 26, iPad Air introduce un design basato su Liquid Glass, materiale traslucido che reagisce dinamicamente all'interazione dell'utente. Il sistema di gestione delle finestre è stato riprogettato per offrire un multitasking più flessibile, affiancato da una nuova barra dei menu accessibile scorrendo dall'alto. L'app File riceve una vista elenco aggiornata e nuove opzioni di personalizzazione, mentre debutta su iPad l'app Anteprima per visualizzare e annotare PDF. Tra le novità troviamo anche maggiore controllo sugli ingressi audio, registrazione locale di alta qualità e gestione avanzata delle attività in background.