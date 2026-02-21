Il primo dispositivo di OpenAI sarà un altoparlante dotato di fotocamera e ChatGPT

Il primo dispositivo di OpenAI e Jony Ive sarà probabilmente uno smart speaker con ChatGPT, fotocamera e funzioni avanzate.

OpenAI intende realizzare diversi dispositivi intelligenti, tra cui un altoparlante con fotocamera e ChatGPT integrati. Il prezzo stimato del prodotto si aggira tra i 200 e i 300 dollari e dovrebbe introdurre diverse funzionalità. Ovviamente si tratta di informazioni da prendere con le pinze in attesa di conferme o smentite ufficiali, ma nel frattempo vediamo le indiscrezioni trapelate finora.

Lo smart speaker di OpenAI The Information ha riportato una serie di informazioni legate al nuovo dispositivo di OpenAI e Jony Ive. Si tratterebbe di un altoparlante intelligente in grado di riconoscere gli oggetti nelle vicinanze o le conversazioni delle persone. Inoltre, dovrebbe essere dotato di un sistema di riconoscimento facciale simile al Face ID, in particolare per poter effettuare acquisti. Immancabile ovviamente l'integrazione di ChatGPT, che permetterà agli utenti di ottenere risposte immediate alle proprie domande o automatizzare alcune attività ripetitive. OpenAI Lo scorso maggio, lo ricordiamo, OpenAI ha acquisito la società di hardware fondata da Jony Ive con un accordo dal valore di circa 6,5 miliardi di dollari. I progetti futuri sarebbero diversi, ma il primo dispositivo non sarà il vociferato accessorio indossabile e non arriverà prima di marzo 2027. Oltre all'altoparlante, OpenAI sembrerebbe impegnata nello sviluppo di occhiali intelligenti e di una lampada smart. Per gli occhiali, tuttavia, bisognerà attendere, dato che potrebbero non entrare in produzione di massa prima del 2028. Inoltre, non è ancora chiaro se i prototipi realizzati finora verranno effettivamente commercializzati, quindi si tratta di informazioni da prendere con la dovuta cautela. Il dispositivo IA di OpenAI e Jony Ive è stato rinviato e rinuncia al brand "io"