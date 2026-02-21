EVO è ora interamente di proprietà della società saudita RTS

EVO è ora interamente di proprietà di RTS, società controllata dalla saudita Qiddiya Investment Company: il più grande torneo annuale dedicato ai picchiaduro ha visto progressivamente smarcarsi l'indiana Nodwin Gaming, che tuttavia continuerà a collaborare con l'evento per quanto concerne il marketing.

"Siamo orgogliosi della nostra eredità con EVO, iniziata cinque anni fa", ha dichiarato l'amministratore delegato di RTS, Stuart Saw. "Continueremo a investire nelle cose che contano per la nostra community, valorizzando e sostenendo i membri della FGC e lavorando con impegno insieme ai nostri partner sviluppatori per garantire che EVO porti benefici a tutte le parti coinvolte."

Nonostante il cambio di proprietà, il calendario 2026 dell'evento non sembra aver subito modifiche, con i principali appuntamenti confermati a Tokyo, Las Vegas e Nizza. RTS ha inoltre chiarito che tradizioni, valori e identità del torneo "resteranno invariati, con una costante attenzione nel servire giocatori, fan ed editori a ogni livello dell'industria."

"EVO è un'istituzione globale del gaming, costruita su community, competizione e creatività", ha dichiarato Muhannad AlDawood, chief strategy officer di QIC.

"Attraverso RTS e Qiddiya City siamo impegnati a sostenere la crescita a lungo termine di EVO in un modo che rispetti la sua eredità e rafforzi il suo ruolo all'interno della comunità globale dei picchiaduro. Si tratta di investire nel futuro del gioco e di salvaguardare ciò che rende EVO speciale."