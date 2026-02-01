La rinascita dei beat'em up

Oggi quella passione è sbocciata in diversi studi di sviluppo (per la maggior parte indipendenti) che hanno ripreso i picchiaduro a scorrimento e gli hanno dato nuova linfa vitale, non limitandosi a riproporre le stesse esperienze degli arcade degli anni '90, ma anche evolvendoli e ibridandoli con altri generi per creare qualcosa di completamente nuovo. Pensando solo alla fine dell'anno scorso, abbiamo visto l'arrivo di grandi beat'em up come Absolum e Marvel Cosmic Invasion , che sono solo alcuni dei titoli inediti nati da questa seconda giovinezza.

Con il progressivo declino delle sale giochi e il passaggio, a fine anni '90, dal 2D al 3D, questo genere iniziò lentamente a perdere terreno, fino ad arrivare a scomparire quasi del tutto nei primi anni Duemila. Nel mondo dei videogiochi, però, fortunatamente nessun genere muore davvero . Anche se spesso sentiamo il CEO di una multinazionale o un dirigente di marketing annunciare la fine di un genere (o persino dei single player), tutto ritorna sempre, grazie ai semi della passione piantati proprio nei ragazzini a cui gli occhi brillavano ogni volta che entravano in una sala giochi per infilare un gettone e giocare al loro beat'em up preferito.

I più anziani tra voi ricorderanno senza dubbio l'epoca d'oro delle sale giochi, dove spesso si consumava tutta la propria paghetta in gettoni per poter provare tutti i fantastici giochi presenti, una vera e propria festa di pixel colorati e suoni digitali. Tra i diversi generi che andavano per la maggiore tra gli anni '80 e '90, i picchiaduro a scorrimento (o beat'em up), erano tra quelli più popolari. Double Dragon , Final Fight , Golden Axe , Cadillacs and Dinosaurs e Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time sono solo alcuni degli innumerevoli titoli usciti in sala giochi a quell'epoca, che finirono inevitabilmente di influenzare anche il mercato casalingo con diverse conversioni più o meno riuscite e anche titoli realizzati appositamente per le console dell'epoca, come ad esempio l'iconico Streets of Rage di Sega .

Breve storia dei beat'em up

Era l'anno 1984 quando uscì Kung Fu Master, vero e proprio prototipo del genere dei picchiaduro a scorrimento sviluppato da Irem. Il gioco che però diventò il simbolo dell'origine di questo genere è senza dubbio Double Dragon, sviluppato da Technos Japan e uscito nelle sale giochi nipponiche per la prima volta nel 1987.

Double Dragon è il titolo che ha posto le basi dell'intero genere dei beat'em up

Il titolo pose le basi per ogni singolo beat'em up uscito in circa quarant'anni di storia: la struttura a livelli che scorrono da sinistra verso destra, affrontando svariati nemici con le proprie tecniche di arti marziali, a volte schivando trappole e utilizzando le armi cadute dei nemici o trovate in casse o altri nascondigli improbabili - dove spesso si trovano inspiegabilmente anche polli arrosto, pizze e altro cibo che farebbe invidia a un ristorante stellato e che consente di recuperare la salute - fino al fatidico scontro con il boss di fine livello.

Negli anni '90 la maggior parte delle software house principali, soprattutto giapponesi, provò a entrare nell'affollato mondo dei picchiaduro a scorrimento, che nel frattempo era divenuto uno dei generi più popolari soprattutto nelle sale giochi. A dominare l'epoca furono soprattutto Capcom, Sega e Konami, con diversi interessanti titoli arrivati anche da SNK, che propose interessanti varianti come King of the Monsters o Mutation Nation, e dalla stessa Technos, che proseguì con la saga di Double Dragon e creò River City Ransom, titolo della saga di Kunio-Kun che fu il primo beat'em up ad introdurre al suo interno degli elementi da RPG.

Sega, con Streets of Rage, creò una delle pietre miliari del genere

Fu un'epoca di grandi sperimentazioni che diede vita sia a titoli dimenticabili che a grandi capolavori. Sega si sbizzarrì creando diversi interessanti giochi, tra cui alcuni molto atipici come lo strano Alien Storm, che aveva anche alcuni elementi da run'n gun, e Michael Jackson's Moonwalker, creato in collaborazione con il cantante stesso. Non bisogna dimenticare anche lo storico Golden Axe, ma soprattutto Streets of Rage, saga considerata all'epoca tra le migliori in assoluto grazie al combattimento molto più vario e tecnico rispetto a quello dei suoi simili. In particolare, il secondo capitolo si distinse per le tante mosse presenti e l'utilizzo di attacchi dotati di frame d'invincibilità, concetto divenuto poi fondamentale anche nei picchiaduro a incontri.

Konami invece si specializzò nel realizzare alcuni dei migliori giochi su licenza dell'epoca, con dei picchiaduro a scorrimento dedicati ai Simpson, ad Asterix e Obelix, agli X-Men e soprattutto alle Tartarughe Ninja, che ebbero un grande successo sia in versione arcade che in versione casalinga. Specialmente Turtles in Time è ricordato per l'ottima varietà dei livelli e per la fluidità del combattimento.

Final Fight rimane uno dei beat'em up più importanti dell'epoca delle sale giochi

Anche in questo genere Capcom fu estremamente prolifica, realizzando alcuni titoli storici come Final Fight, Cadillacs and Dinosaurs, Knights of the Rounds e Captain Commando, senza dimenticare i titoli che introdussero elementi da RPG, a cominciare da The King of Dragons per poi passare a due capolavori come Dungeons & Dragons: Tower of Doom e il suo sequel Shadow over Mystara.

Per quanto oggi vengano spesso liquidati come semplici esperienze da sala giochi, titoli brevi completabili in poco tempo (a patto di essere molto abili, se non si voleva prosciugare il portafoglio in gettoni) e basati su meccaniche essenziali, i beat'em up rappresentano in realtà una delle fondamenta su cui, negli anni, si sono costruiti action sempre più complessi e articolati. Basta guardare a serie come Devil May Cry, God of War o al filone musou di Dynasty Warriors per rendersi conto di quanto l'eredità dei picchiaduro a scorrimento sia ancora ben presente nel loro DNA.

Il genere dunque non è mai veramente scomparso, ma si è evoluto assumendo forme diverse nel tempo e poi tornando alle sue origini con i titoli usciti negli ultimi anni, che hanno saputo conquistare una buona fetta di pubblico, e non solo tra gli appassionati di vecchia data, come dimostrano le cifre di vendita di alcuni titoli, come ad esempio Dragon's Crown di Vanillaware, arrivato nel 2013 e poi tornato, con una riedizione migliorata, nel 2018; un gioco che nel complesso ha superato ampiamente il milione di copie.

Capcom creò un bellissimo ibrido tra RPG e picchiaduro a scorrimento con Dungeons & Dragons: Tower of Doom e Shadows over Mystara

Il ritorno di Streets of Rage 4, stavolta realizzato da Dotemu, ha venduto ben oltre 2 milioni e mezzo di copie, stando ai dati del 2021, mentre Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, del 2022, ha piazzato ben un milione di copie in una sola settimana dalla sua uscita. Il recente Absolum invece, partendo come IP totalmente nuova, ha venduto in pochi giorni dalla sua uscita ben 200 mila copie ed è probabile che attualmente la cifra sia molto più alta, anche se non ci sono stati aggiornamenti da questo punto di vista. Numeri davvero elevati per un genere ritenuto di nicchia e considerato quasi scomparso fino a dieci anni fa, che provano come nel mondo ci siano ancora tanti appassionati di questa tipologia di giochi.