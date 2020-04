Streets of Rage 4, la recensione

Al loro fianco due nuovi alleati, la giovane rocker Cherry Hunter (figlia di Adam) e il guerriero con le braccia meccaniche Floyd Iraia (allievo del Dottor Zan), a comporre un roster di quattro elementi che però vedremo arricchirsi di partita in partita grazie al verificarsi di eventi specifici e all'accumulo di punti vita, che consente di sbloccare versioni vintage dei personaggi classici (con le loro mosse, special incluse) ma anche rivisitazioni moderne di cui però preferiamo non parlare per evitare di rovinarvi la sorpresa.

Realizzazione tecnica: uno stile differente

La prima cosa che salta all'occhio di Streets of Rage 4 è ovviamente lo stile grafico di Ben Fiquet, che abbiamo già potuto apprezzare in Wonder Boy: The Dragon's Trap ma che chiaramente si distanzia molto dal character design più rappresentativo per la serie originale, quello firmato da Ayano Koshiro per il secondo capitolo (ne abbiamo parlato in un approfondimento dedicato alla storia di Streets of Rage). Lo smarrimento, tuttavia, dura il tempo di una scazzottata: Fiquet è un artista talentuoso e, al netto di animazioni di qualità variabile, abbiamo molto apprezzato la reinterpretazione attempata di Axel Stone, così come quella di altri personaggi provenienti dal passato e della new entry Cherry Hunter, che nei fatti si muove e agisce in maniera molto simile a suo fratello Skate.

Inevitabili stereotipi a parte, anche la nuova Blaze Fielding ci è piaciuta, mentre abbiamo trovato meno riuscito il design di Floyd Iraia, ultimo personaggio aggiunto al roster di base e forse per questo un po' meno curato sul fronte dei movimenti; cosa che si traduce anche in un repertorio colpevolmente più limitato, laddove invece c'era un grande potenziale per dar vita a un combattente devastante, tecnico e sfaccettato come il Max dei bei tempi.

Alla fine di ognuno dei dodici stage che compongono la campagna, la cui durata è di circa tre ore al livello di difficoltà normale, si può assistere a una cutscene in stile comics che enfatizza ancor di più le abilità di illustratore di Fiquet, con alcuni disegni straordinariamente dinamici affiancati ad altri che invece brillano molto meno, sembrando quasi abbozzati.

Il mix tuttavia funziona e ci trasporta di volta in volta in un'ambientazione differente, anche qui con una grande attenzione agli iconici scenari di Streets of Rage. Il background artist, Julian Nguyen You, ha dato continuità al progetto cominciando naturalmente da una location urbana per poi portarci in commissariato, a combattere fra i container di una nave nel porto della città, sui tetti di un treno in corsa, nei tunnel delle fogne, nel mezzo della Chinatown, all'interno di locali malfamati e sui tetti dei palazzi, e poi ancora in un museo d'arte moderna.

La varietà insomma non manca, i riferimenti agli episodi classici sono numerosissimi e il percorso stilistico che porta dalla trilogia originale a questo curioso sequel, pur con alcune riserve, ci è sembrato convincente.

Sul fronte dei nemici è stato fatto un ottimo lavoro di diversificazione, anche se ovviamente nei primi stage ci si imbatte in molteplici cloni e bisogna attendere di procedere fra le missioni perché vengano rivelati tutti gli avversari disponibili. Anche e soprattutto in questo caso gli sviluppatori hanno ripescato tutti i villain originali, adattandone il design al nuovo stile, riproponendone il repertorio, aggiungendo svariate new entry e introducendo tutta una serie di variazioni sul tema. Un discorso del tutto simile può essere fatto per quanto concerne boss e mini-boss, con tanti ritorni dal passato ma anche figure completamente inedite, alcune più riuscite di altre.

Si respira insomma una bella atmosfera, enfatizzata da effetti audio perfettamente adatti al contesto e da una colonna sonora firmata da Olivier Deriviere (Vampyr, A Plague Tale: Innocence, Dying Light 2), che si è occupato di collaborare con Yuzo Koshiro, Motohiro Kawashima e altri artisti per confezionare sonorità in grado di riportare alla mente gli episodi classici ma al contempo proporre nuovi temi e nuove interpretazioni.