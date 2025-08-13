Football Manager 26 è stato annunciato con un teaser trailer, sarà “l'esperienza più immersiva” di sempre

Sega e gli sviluppatori di Sports Interactive hanno presentato Football Manager 26, il tanto atteso rilancio per la serie gestionale di calcio dopo la pausa di un anno dovuta alla cancellazione di Football Manager 2025.
L'annuncio è arrivato tramite un teaser trailer che mostra la sequenza di apertura di una partita. Grazie a questa rapida sequenza viene confermata la presenza della licenza ufficiale della Premier League e viene offerto un primissimo assaggio dell'utilizzo di Unity, il motore grafico scelto da Sports Interactive per i prossimi giochi della serie. Un cambiamento che dovrebbe garantire una resa visiva più moderna e animazioni più fluide.
Le grandi ambizioni di Sports Interactive
A questo proposito, il comunicato ufficiale di Sports Interactive non va per il sottile e promette "la versione di Football Manager più immersiva e graficamente appagante di sempre".
"FM26 promette di accompagnare i giocatori in un viaggio per definire la loro storia calcistica, grazie alla versione di Football Manager più immersiva e graficamente appagante di sempre", recita il messaggio di Sports Interactive. "Il potenziale senso di coinvolgimento è stato ulteriormente ampliato per catturare ancora più da vicino tutta l'essenza del gioco più bello del mondo."
Al momento non sono stati condivisi ulteriori dettagli, inclusa la data di uscita e le piattaforme di riferimento. Tuttavia, gli sviluppatori assicurano che il teaser è solo un antipasto, e che nuove informazioni arriveranno presto. Considerando che la Gamescom 2025 si terrà dal 20 al 24 agosto, è probabile che non dovremo attendere troppo a lungo per saperne di più.