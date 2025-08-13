Football Manager 26 è stato annunciato con un teaser trailer, sarà “l'esperienza più immersiva” di sempre

L'annuncio è arrivato tramite un teaser trailer che mostra la sequenza di apertura di una partita. Grazie a questa rapida sequenza viene confermata la presenza della licenza ufficiale della Premier League e viene offerto un primissimo assaggio dell'utilizzo di Unity , il motore grafico scelto da Sports Interactive per i prossimi giochi della serie. Un cambiamento che dovrebbe garantire una resa visiva più moderna e animazioni più fluide.

Sega e gli sviluppatori di Sports Interactive hanno presentato Football Manager 26 , il tanto atteso rilancio per la serie gestionale di calcio dopo la pausa di un anno dovuta alla cancellazione di Football Manager 2025.

Le grandi ambizioni di Sports Interactive

A questo proposito, il comunicato ufficiale di Sports Interactive non va per il sottile e promette "la versione di Football Manager più immersiva e graficamente appagante di sempre".

"FM26 promette di accompagnare i giocatori in un viaggio per definire la loro storia calcistica, grazie alla versione di Football Manager più immersiva e graficamente appagante di sempre", recita il messaggio di Sports Interactive. "Il potenziale senso di coinvolgimento è stato ulteriormente ampliato per catturare ancora più da vicino tutta l'essenza del gioco più bello del mondo."

Al momento non sono stati condivisi ulteriori dettagli, inclusa la data di uscita e le piattaforme di riferimento. Tuttavia, gli sviluppatori assicurano che il teaser è solo un antipasto, e che nuove informazioni arriveranno presto. Considerando che la Gamescom 2025 si terrà dal 20 al 24 agosto, è probabile che non dovremo attendere troppo a lungo per saperne di più.