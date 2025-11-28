Football Manager 26 per PC è in sconto su Instant Gaming per il Black Friday

Instant Gaming ha lanciato oggi le promozioni del Black Friday, abbassando ulteriormente il prezzo di molti giochi disponibili sulla piattaforma. Ad esempio, ora Football Manager 26 per PC è in saldo a 33,99 euro, con uno sconto del 43% . Aggiungendo l'IVA italiana al 22% il prezzo finale è di 41,47 euro. Se siete interessati, potrete raggiungere la pagina dell'offerta su Instant Gaming cliccando sul box, oppure tramite questo link . Il prezzo indicato qui sopra è quello con già applicata l'IVA italiana. Raggiungendo la pagina del gioco su Instant Gaming vedrete inizialmente un prezzo più basso, in quanto le tasse vengono calcolate solo una volta raggiunta la schermata del checkout. All'acquisto ricevere un codice per riscattare il titolo su Steam.

Il simulatore di calcio più famoso sul mercato

Football Manager 2026 è il nuovo capitolo della celebre serie gestionale calcistica di Sports Interactive, che torna dopo l'anno di pausa dovuto alla migrazione al motore grafico Unity. Il titolo si propone come un vero punto di svolta per il franchise, introducendo una serie di novità che arricchiscono e modernizzano l'esperienza. L'adozione di Unity ha permesso di rinnovare e rendere più fluide le animazioni, offrendo un impatto visivo più contemporaneo pur proponendo la profondità gestionale che contraddistingue la saga.

Al centro resta la gestione totale di un club, dalle tattiche agli allenamenti, dal mercato alle relazioni con la dirigenza e con i calciatori, ma con nuove metriche di performance e un sistema di scouting più dettagliato che rendono ogni decisione più incisiva. Per la prima volta, i giocatori possono cimentarsi anche nel calcio femminile, con squadre e campionati ufficiali che ampliano ulteriormente le possibilità di carriera. Le licenze, tra cui spicca la Premier League, contribuiscono a rendere l'esperienza più autentica.