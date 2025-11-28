Troppe richieste per Gemini 3 Pro: Google restringe l’accesso alla versione gratuita

L'arrivo di Gemini 3 Pro ha registrato una quantità di richieste davvero elevata, al punto da spingere Google a limitare l'accesso agli utenti non abbonati, con una serie di restrizioni per affrontare la domanda. Inizialmente, infatti, la versione gratuita consentiva fino a 5 prompt al giorno e un uso di Nano Banana Pro limitato a 3 immagini quotidiane. Vediamo cosa è cambiato e quali sono i nuovi limiti.

Google aggiorna i limiti di accesso

A causa della domanda elevata, adesso agli utenti gratuiti è garantito solo un "accesso generico dove i limiti giornalieri possono cambiare frequentemente". Non sono state svelate molte informazioni, quindi, ma probabilmente le restrizioni dovrebbero variare in base alle esigenze. Quel che è certo è che non sarà più possibile sfruttarlo con la stessa libertà di prima. Lo stesso discorso vale per Nano Banana Pro: adesso è possibile generare fino a 2 immagini al giorno, dato che le richieste sono particolarmente elevate. Anche in questo caso "i limiti possono cambiare frequentemente e vengono azzerati ogni giorno", si legge.

"A volte potremmo dover limitare il numero di richieste e conversazioni che puoi avere, o quanto puoi utilizzare alcune funzionalità, entro un determinato periodo di tempo", ha scritto Google. "Il numero di richieste che puoi utilizzare prima di raggiungere il limite varia e dipende da fattori quali la lunghezza e la complessità delle tue richieste, la dimensione e il numero di file che carichi e la durata delle tue conversazioni con Gemini Apps". Nell'immagine sottostante potete vedere le nuove limitazioni in base ai piani.

Le nuove limitazioni

Oltretutto, NotebookLM ha dovuto ridurre temporaneamente l'accesso alle funzioni basate su Nano Bana Pro, tra cui Slide Decks e Infographics, a causa di un vero e proprio sovraccarico. Secondo quanto riportato, la situazione dovrebbe assestarsi il prima possibile.