Android Canary, disponibile la build di gennaio per dispositivi Pixel: vediamo le novità

La prima versione Android Canary del 2026 è ufficialmente arrivata per dispositivi Pixel e presenta alcune novità specifiche. Nulla di particolarmente rivoluzionario, ma si tratta di piccole funzionalità e modifiche che potrebbero agevolare l'esperienza quotidiana degli utenti. Ricordiamo che questo canale permette di scoprire le nuove funzionalità in anticipo, con la versione attuale denominata Android Canary 2601 (numero di versione ZP11.251212.007). Scopriamo quindi le principali novità.

Le novità

Un mese fa vi abbiamo raccontato che Google ha iniziato a consentire agli utenti Pixel 10 di inviare file agli iPhone tramite Quick Share. Ebbene, a quanto pare l'integrazione Quick Share/AirDrop potrebbe riguardare anche la serie Pixel 9, una mossa volta ad agevolare il trasferimento di dati da un dispositivo all'altro. Inoltre, piccole modifiche sono strettamente legate al design e all'interfaccia, quindi niente di troppo particolare. Prima di tutto, l'icona della luminosità risulta più arrotondata (di seguito riportiamo alcune immagini condivise da Android Authority, per aiutarvi a capire meglio).

Le novità (Fonte: Android Authority)

Anche il menu delle impostazioni ha subito dei cambiamenti: adesso sono presenti categorie distinte, con il pulsante Cerchia e Cerca accessibile anche da questo menu.

Il nuovo menu (Fonte: Android Authority)

Ricordiamo che questa versione è disponibile per dispositvi Pixel, precisamente per i modelli Pixel 6a e superiori, Pixel Fold e Pixel Tablet. Se disponete già di una build Canary precedente, basterà effettuare un aggiornamento OTA dopo aver ricevuto una notifica. Come sempre, suggeriamo di sperimentare le funzionalità in anteprima con un secondo telefono o di eseguire un backup dei vostri dati per sicurezza.