Google introduce Android Canary, nuovo canale beta per gli sviluppatori: sostituirà il programma Developer Preview

Google ha annunciato il nuovo canale Android Canary a partire da Android 16. Sostituirà a tutti gli effetti il programma precedente, ovvero Developer Preview, e dovrebbe essere ancora più funzionale e fruibile per gli sviluppatori. Quest'ultimi potranno infatti accedere in anticipo alle funzionalità in fase di sviluppo, stavolta senza imbattersi in alcune problematiche o limitazioni. Vediamo tutti i dettagli in merito.

Cos’è Android Canary e come funziona Come già anticipato, si tratta di un nuovo canale che permette di testare le nuove API e le novità del sistema operativo attraverso un flusso continuo di aggiornamenti OTA nel corso dell'anno. Con il precedente programma Developer Preview, lo ricordiamo, le varie build dovevano essere installate manualmente ed erano disponibili solo nei primi mesi dello sviluppo di una nuova versione di Android, con conseguenti limitazioni. Questo canale, infatti, si interrompeva una volta raggiunta la fase Beta, e la raccolta di feedback per le funzionalità non ancora pronte non era accessibile, non essendoci più un canale ufficiale. Android Canary Tutto ciò cambierà con il canale Canary, insieme al programma Beta che permetterà ancora di provare diverse funzionalità che verranno probabilmente incluse nel rilascio finale. Si tratta comunque di un canale riservato ai più esperti, quindi a sviluppatori che sappiano esattamente come sperimentare con le funzionalità, oltre ad avere la consapevolezza di imbattersi in diversi bug ed errori nonostante i vari test interni. Oltretutto, per uscire da questo canale sarà necessario installare una build che richiederà la cancellazione completa dei dati del dispositivo.