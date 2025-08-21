Android 16 QPR2 Beta 1 è disponibile: vediamo tutte le novità per i Pixel

La beta 1 di Android Android 16 QPR2 è disponibile. Alcune novità erano state già anticipate in passato e permettono di godere di un'esperienza utente ancora più accessibile e funzionale. Vediamo quindi i principali cambiamenti.

Icone a tema Con Android 16 QPR2 è possibile generare automaticamente un'icona a tema per le vostre applicazioni, se non ne fornite una dedicata. Si tratta di un algoritmo di filtraggio nel colore dell'icona che si adatta al launcher esistente, fornendo uno stile monocromatico e coerente con il tema scelto. Le nuove icone a tema (Fonte: Android Authority) Inoltre, dopo il debutto sui tablet con Android 15 QPR1, il supporto per widget nella schermata di blocco arriva anche su smartphone.

Modalità scura ampliata Google ha annunciato che con questa modalità è possibile invertire in modo intelligente l'interfaccia utente delle app che appaiono chiare nonostante il tema scuro. Ciò significa fornire un'esperienza più coerente e soprattutto più adatta agli utenti ipovedenti e fotosensibili, nonché a chiunque voglia utilizzare il proprio smartphone con maggior comfort. La modalità scura (Fonte: Google)

Cursore della luminosità SDR/HDR Per un'esperienza ancora più personalizzata, è possibile regolare la luminosità HDR andando nelle impostazioni. Questa novità è stata introdotta anche nella prima versione di Android Canary il mese scorso. Google introduce Android Canary, nuovo canale beta per gli sviluppatori: sostituirà il programma Developer Preview

Sicurezza Con Android 16 QPR2 beta 1 è presente anche la funzione "Secure Lock Device". Il dispositivo, letteralmente, si blocca immediatamente e richiede il PIN primario o la password per lo sblocco. Questo blocco può avvenire da remoto tramite Find Hub in situazioni di emergenza. Inoltre, vengono nascoste anche le notifiche e le funzioni rapide sulla schermata di blocco. Google aggiungerà anche un'opzione che, invece, consente di attivare o disattivare la funzione "Blocco dell'autenticazione fallita", già introdotta in Android 15, che blocca automaticamente il dispositivo dopo diversi tentativi di accesso falliti. Le opzioni di sicurezza Il controllo d'identità, invece, è ora presente in un maggior numero di app. Quando attivato, le app non potranno più accettare le credenziali di blocco dello schermo (PIN o password), e sarà necessario procedere con la vostra impronta digitale o altre richieste biometriche.