Nightdive Studios vorrebbe rimasterizzare Eternal Darkness, perché soffre a vederlo relegato al GameCube

A Stephen Kick, il capo di Nightdive Studios, piacerebbe rimasterizzare Eternal Darkness, rimasto relegato al solo Gamecube.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   21/08/2025
Uno dei personaggi di Eternal Darkness
Eternal Darkness: Sanity's Requiem
Eternal Darkness: Sanity's Requiem
Durante la QuakeCon 2025, Nightdive Studios ha svelato le edizioni rimasterizzate di Heretic ed Hexen. Recentemente ha pubblicato anche l'edizione rimasterizzata di System Shock 2 e, decisamente, non gli mancano i progetti attivi, dato l'annuncio della rimasterizzazione di Outlaws. Detto questo, Stephen Kick, il CEO della compagnia, ha un sogno nel cassetto: rimasterizzare Eternal Darkness. Il desiderio è emerso da un'intervista concessa a Shacknews, da cui si è appreso anche che la caccia a No One Lives Forever continua.

"Eternal Darkness è rimasto bloccato dietro il muro del GameCube/Nintendo per tutto questo tempo, ed è qualcosa che personalmente mi piacerebbe molto vedere ripubblicato," ha detto Kick, alludendo al fatto che esiste una sola versione nativa del gioco.

In effetti Eternal Darkness: Sanity's Requiem, un gioco horror del 2002 pubblicato da Silicon Knights esclusivamente per GameCube, non è mai arrivato su altre piattaforme, se non in forma emulata.

Eternal Darkness, Nintendo ha depositato un nuovo trademark internazionale Eternal Darkness, Nintendo ha depositato un nuovo trademark internazionale

Se c'è qualcuno in grado di portare un gioco come Eternal Darkness a un nuovo pubblico, sicuramente i ragazzi di Nightdive Studios sono in cima alla lista, visto il loro portfolio e l'abilità dimostrata in tutti questi anni di attività. Per adesso, Nintendo non ha concesso la licenza, ma chissà che in futuro non si riesca a sbloccare qualcosa, considerando anche gli anni passati dal lancio originale.

Staremo a vedere. Intanto continuiamo a incrociare le dita per No One Lives Forever, un altro gioiello bloccato da questioni di diritti d'autore.

