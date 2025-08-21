Nightdive Studios vorrebbe rimasterizzare Eternal Darkness, perché soffre a vederlo relegato al GameCube

Durante la QuakeCon 2025, Nightdive Studios ha svelato le edizioni rimasterizzate di Heretic ed Hexen. Recentemente ha pubblicato anche l'edizione rimasterizzata di System Shock 2 e, decisamente, non gli mancano i progetti attivi, dato l'annuncio della rimasterizzazione di Outlaws. Detto questo, Stephen Kick, il CEO della compagnia, ha un sogno nel cassetto: rimasterizzare Eternal Darkness. Il desiderio è emerso da un'intervista concessa a Shacknews, da cui si è appreso anche che la caccia a No One Lives Forever continua.