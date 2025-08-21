Nightdive Studios vorrebbe rimasterizzare Eternal Darkness, perché soffre a vederlo relegato al GameCube

Durante la QuakeCon 2025, Nightdive Studios ha svelato le edizioni rimasterizzate di Heretic ed Hexen. Recentemente ha pubblicato anche l'edizione rimasterizzata di System Shock 2 e, decisamente, non gli mancano i progetti attivi, dato l'annuncio della rimasterizzazione di Outlaws. Detto questo, Stephen Kick, il CEO della compagnia, ha un sogno nel cassetto: rimasterizzare Eternal Darkness. Il desiderio è emerso da un'intervista concessa a Shacknews, da cui si è appreso anche che la caccia a No One Lives Forever continua.
"Eternal Darkness è rimasto bloccato dietro il muro del GameCube/Nintendo per tutto questo tempo, ed è qualcosa che personalmente mi piacerebbe molto vedere ripubblicato," ha detto Kick, alludendo al fatto che esiste una sola versione nativa del gioco.
In effetti Eternal Darkness: Sanity's Requiem, un gioco horror del 2002 pubblicato da Silicon Knights esclusivamente per GameCube, non è mai arrivato su altre piattaforme, se non in forma emulata.
Se c'è qualcuno in grado di portare un gioco come Eternal Darkness a un nuovo pubblico, sicuramente i ragazzi di Nightdive Studios sono in cima alla lista, visto il loro portfolio e l'abilità dimostrata in tutti questi anni di attività. Per adesso, Nintendo non ha concesso la licenza, ma chissà che in futuro non si riesca a sbloccare qualcosa, considerando anche gli anni passati dal lancio originale.
Staremo a vedere. Intanto continuiamo a incrociare le dita per No One Lives Forever, un altro gioiello bloccato da questioni di diritti d'autore.