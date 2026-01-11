Xbox Game Pass annuncia un nuovo gioco a sorpresa da Devolver, in arrivo domani al lancio

Nonostante l'annuncio ufficiale avvenuto questa settimana non lo comprendesse, Xbox Game Pass ha annunciato un nuovo gioco che arriverà nel catalogo proprio domani, 12 gennaio, nel suo giorno di lancio, aggiunto dunque a sorpresa alla prima ondata del mese su PC.
Si tratta di Quarantine Zone: The Last Check, un interessante survival-gestionale incentrato su un punto di controllo da far funzionare al meglio durante un'invasione di zombie, dando modo di vivere una situazione piuttosto trita in ambito videoludico da una prospettiva completamente diversa dal solito.
Quarantine Zone: The Last Check è sviluppato da Brigada Games e pubblicato da Devolver Digital, e nonostante non fosse stato annunciato in precedenza è in arrivo domani, nel giorno di lancio, anche nel catalogo di PC Game Pass.
La gestione di un checkpoint nell'apocalisse zombie
Proprio questa settimana Xbox Game Pass ha annunciato i primi giochi in arrivo nel mese di gennaio, ma a quanto pare la panoramica non era ancora completa, visto che a quelli già comunicati dobbiamo ora aggiungere anche Quarantine Zone: The Last Check, con una gradita sorpresa.
Si tratta di un titolo molto interessante che fa il suo debutto direttamente all'interno del servizio in abbonamento di Microsoft, ponendoci all'interno di una situazione molto particolare.
Nonostante l'invasione zombie sia ormai una sorta di archetipo standard nei videogiochi, questo titolo ce la fa vivere in una maniera decisamente diversa dal solito.
In questo caso dobbiamo infatti controllare un checkpoint in una città ormai al collasso, cercando di proteggere i sopravvissuti, controllandone i parametri vitali alla ricerca di eventuali segni di infezione e filtrando dunque l'accesso nel migliore dei modi oltre a dover gestire le poche risorse a disposizione.
Ci si trova contemporaneamente ad espandere il campo in cui tenere i sopravvissuti, cercare di far condurre loro una vita quanto più possibile agevole, isolare gli infetti e anche portare avanti le ricerche per scoprire la causa dell'infezione e come eventualmente combatterla.