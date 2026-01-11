Xbox Game Pass annuncia un nuovo gioco a sorpresa da Devolver, in arrivo domani al lancio

Nonostante l'annuncio ufficiale avvenuto questa settimana non lo comprendesse, Xbox Game Pass ha annunciato un nuovo gioco che arriverà nel catalogo proprio domani, 12 gennaio, nel suo giorno di lancio, aggiunto dunque a sorpresa alla prima ondata del mese su PC.

Si tratta di Quarantine Zone: The Last Check, un interessante survival-gestionale incentrato su un punto di controllo da far funzionare al meglio durante un'invasione di zombie, dando modo di vivere una situazione piuttosto trita in ambito videoludico da una prospettiva completamente diversa dal solito.

Quarantine Zone: The Last Check è sviluppato da Brigada Games e pubblicato da Devolver Digital, e nonostante non fosse stato annunciato in precedenza è in arrivo domani, nel giorno di lancio, anche nel catalogo di PC Game Pass.