Xbox Game Pass riceve oggi due grandi RPG: un classico e uno dei migliori esponenti recenti

Seguendo il programma già annunciato per la seconda metà di febbraio e l'inizio di marzo, Xbox Game Pass riceve oggi due giochi, entrambi RPG, tra i quali uno dei maggiori esponenti recenti del genere, insieme a uno dei maggiori esponenti dello stesso genere del passato, ovvero Kingdom Come: Deliverance 2 e Final Fantasy 3.
Nonostante siano stati inseriti nel catalogo oggi, 3 marzo, entrambi i giochi fanno parte della lista annunciata insieme ai titoli della seconda metà di febbraio, andando a concludere tale mandata che arriva a coprire i primi del nuovo mese.
A breve, probabilmente oggi pomeriggio, dovrebbero essere poi annunciati i nuovi giochi in arrivo su Game Pass nella prima parte di marzo, dunque rimanete in ascolto per ulteriori aggiornamenti su questo fronte.
La festa degli RPG
Secondo il piano già annunciato nei giorni scorsi, oggi, 3 marzo, sono stati introdotti due giochi nel catalogo di Game Pass, entrambi appartenenti al genere dei giochi di ruolo ma molto diversi tra loro come stile e contesto storico.
Il primo è Final Fantasy III, lo storico terzo capitolo della serie Square Enix nella nuova edizione Pixel Remaster, che può essere scaricato e giocato da tutti gli abbonati a Game Pass Ultimate e Premium, su PC, Xbox Series X|S e Cloud.
L'altro gioco rappresenta probabilmente l'introduzione più importante per il Game Pass in questo periodo, ed è Kingdom Come Deliverance 2, considerato uno dei migliori giochi di ruolo usciti di recente, seguito che ribadisce e perfeziona la particolare interpretazione del genere da parte di Warhorse.
Anche questo può essere scaricato e giocato da tutti gli abbonati a Game Pass Premium e Ultimate, cosa che rimarca peraltro come il tier intermedio dell'abbonamento rappresenti un'offerta davvero interessante, al prezzo di 12,99€ al mese, anche rispetto al recente incremento effettuato sul livello più alto.
Proprio ieri abbiamo visto anche che il gioco è entrato a far parte del programma Xbox Play Anywhere, alla vigilia della sua introduzione sul Game Pass.