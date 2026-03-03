Xbox Game Pass riceve oggi due grandi RPG: un classico e uno dei migliori esponenti recenti

Nonostante siano stati inseriti nel catalogo oggi, 3 marzo, entrambi i giochi fanno parte della lista annunciata insieme ai titoli della seconda metà di febbraio, andando a concludere tale mandata che arriva a coprire i primi del nuovo mese.

Seguendo il programma già annunciato per la seconda metà di febbraio e l'inizio di marzo, Xbox Game Pass riceve oggi due giochi, entrambi RPG , tra i quali uno dei maggiori esponenti recenti del genere, insieme a uno dei maggiori esponenti dello stesso genere del passato, ovvero Kingdom Come: Deliverance 2 e Final Fantasy 3.

La festa degli RPG

Secondo il piano già annunciato nei giorni scorsi, oggi, 3 marzo, sono stati introdotti due giochi nel catalogo di Game Pass, entrambi appartenenti al genere dei giochi di ruolo ma molto diversi tra loro come stile e contesto storico.

Il primo è Final Fantasy III, lo storico terzo capitolo della serie Square Enix nella nuova edizione Pixel Remaster, che può essere scaricato e giocato da tutti gli abbonati a Game Pass Ultimate e Premium, su PC, Xbox Series X|S e Cloud.

L'altro gioco rappresenta probabilmente l'introduzione più importante per il Game Pass in questo periodo, ed è Kingdom Come Deliverance 2, considerato uno dei migliori giochi di ruolo usciti di recente, seguito che ribadisce e perfeziona la particolare interpretazione del genere da parte di Warhorse.

Anche questo può essere scaricato e giocato da tutti gli abbonati a Game Pass Premium e Ultimate, cosa che rimarca peraltro come il tier intermedio dell'abbonamento rappresenti un'offerta davvero interessante, al prezzo di 12,99€ al mese, anche rispetto al recente incremento effettuato sul livello più alto.

Proprio ieri abbiamo visto anche che il gioco è entrato a far parte del programma Xbox Play Anywhere, alla vigilia della sua introduzione sul Game Pass.