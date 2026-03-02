Xbox Game Pass perderà sei giochi a metà marzo

In attesa di scoprire le prossime novità che entreranno a far parte del catalogo di PC e Xbox Game Pass, Microsoft stamani ha svelato quali giochi sono in procinto di lasciare il servizio il prossimo 16 marzo.

In totale sono sei, con una selezione che questa volta mescola produzioni indipendenti, titoli sportivi e due Game Preview. Se vi interessano, ora è il momento giusto per recuperarli. Ecco l'elenco al completo: