Xbox Game Pass perderà sei giochi a metà marzo

In attesa di scoprire le prossime novità che entreranno a far parte del catalogo di PC e Xbox Game Pass, Microsoft stamani ha svelato quali giochi sono in procinto di lasciare il servizio il prossimo 16 marzo.
In totale sono sei, con una selezione che questa volta mescola produzioni indipendenti, titoli sportivi e due Game Preview. Se vi interessano, ora è il momento giusto per recuperarli. Ecco l'elenco al completo:
- He is Coming (Game Preview)
- Enter The Gungeon
- Mythwrecked: Ambrosia Island
- Lighyear Frontier (Game Preview)
- Bratz Ritmo e Stile
- F1 23
Presto l'annuncio dei giochi in arrivo nella prima metà del mese?
Come abbiamo visto si tratta di un elenco interessante, magari privo di nomi di alto profilo, ma comunque composto da giochi apprezzati e con una loro nicchia di pubblico. Enter the Gungeon, in particolare, è considerato uno dei roguelike più riusciti della scorsa generazione, mentre Lightyear Frontier durante l'accesso anticipato sta raccogliendo interesse grazie alla sua formula rilassata a metà tra farming ed esplorazione.
Se siete interessati a uno o più dei giochi in lista, ricordiamo che saranno in offerta su Xbox Store con uno sconto del 20% fino alla loro rimozione dal servizio.
La comunicazione dei titoli in uscita arriva solitamente poco prima dell'annuncio dei nuovi giochi in arrivo nella prima metà del mese. È quindi probabile che Microsoft sveli a breve la prossima ondata di novità per marzo, con aggiornamenti che potrebbero arrivare in settimana, se non già nella giornata odierna.