Xbox Game Pass, annunciati i giochi della seconda metà di febbraio

Sono stati annunciati i giochi in arrivo su Xbox Game Pass nella seconda metà di febbraio, con l'importante conferma di Kingdom Come: Deliverance 2 ma anche l'inaspettato arrivo di The Witcher 3: Wild Hunt.

Debuttano oggi Aerial_Knight's DropShot (Cloud, Xbox Series X|S e PC), il frenetico mix fra sparatutto e corse in cui controlliamo un personaggio capace di sparare proiettili dalle dita dopo il morso di un, uh, drago radioattivo; ma soprattutto Avatar: Frontiers of Pandora (Cloud, Xbox Series X|S e PC), il coinvolgente tie-in basato sulla saga cinematografica di James Cameron.

Sempre per quanto riguarda la giornata odierna segnaliamo l'esordio di Avowed (Cloud, Xbox Series X|S e PC) su Xbox Game Pass Premium, forte dei tanti aggiornamenti che hanno introdotto nuove razze giocabili, modalità New Game Plus, Photo Mode, opzioni personalizzate e un'arma inedita.

Il 19 febbraio sarà la volta di Death Howl (Cloud, Xbox Series X|S e PC) e di EA Sports College Football 26 (Cloud e Xbox Series X|S), ma soprattutto di The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition, l'esperienza completa e aggiornata della straordinaria epopea di Geralt di Rivia, di cui si vocifera verrà annunciata una nuova espansione.