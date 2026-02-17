Xbox Game Pass, annunciati i giochi della seconda metà di febbraio

Sono stati annunciati i giochi in arrivo su Xbox Game Pass nella seconda metà di febbraio, con l'importante conferma di Kingdom Come: Deliverance 2 ma anche l'inaspettato arrivo di The Witcher 3: Wild Hunt.
Debuttano oggi Aerial_Knight's DropShot (Cloud, Xbox Series X|S e PC), il frenetico mix fra sparatutto e corse in cui controlliamo un personaggio capace di sparare proiettili dalle dita dopo il morso di un, uh, drago radioattivo; ma soprattutto Avatar: Frontiers of Pandora (Cloud, Xbox Series X|S e PC), il coinvolgente tie-in basato sulla saga cinematografica di James Cameron.
Sempre per quanto riguarda la giornata odierna segnaliamo l'esordio di Avowed (Cloud, Xbox Series X|S e PC) su Xbox Game Pass Premium, forte dei tanti aggiornamenti che hanno introdotto nuove razze giocabili, modalità New Game Plus, Photo Mode, opzioni personalizzate e un'arma inedita.
Il 19 febbraio sarà la volta di Death Howl (Cloud, Xbox Series X|S e PC) e di EA Sports College Football 26 (Cloud e Xbox Series X|S), ma soprattutto di The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition, l'esperienza completa e aggiornata della straordinaria epopea di Geralt di Rivia, di cui si vocifera verrà annunciata una nuova espansione.
Gli altri giochi
Il 24, 25 e 26 febbraio assisteremo all'arrivo rispettivamente di TCG Card Shop Simulator (Cloud, Xbox Series X|S e PC) in Game Preview, Dice A Million (PC) e Towerborne (Console e PC), quest'ultimo nella versione definitiva.
Gli occhi sono tuttavia puntati al 3 marzo, quando arriveranno Final Fantasy 3 (Cloud, Xbox Series X|S e PC) e soprattutto Kingdom Come: Deliverance 2 (Cloud, Xbox Series X|S e PC), che era stato anticipato da Microsoft con un divertente teaser.