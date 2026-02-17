Controller GameSir G7 HE in offerta su Amazon: risparmia sul pad con licenza ufficiale compatibile con Xbox e PC

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione sul controller GameSir G7 HE che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 15% per un costo totale e finale d'acquisto di 56,42€ . Puoi acquistare il controller direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: Il GameSir G7 HE è un controller con licenza ufficiale progettato per Xbox Series X|S, Xbox One e PC Windows 10/11 . Nonostante la licenza si tratta comunque di un pad prodotto da un'azienda terza, la percentuale di sconto non è altissima ma comunque può risultare interessante e conveniente rispetto ai prodotti ufficiali Microsoft.

Ulteriori dettagli

Ogni pressione restituisce un feedback tattile deciso e reattivo, con una sensazione "eSportiva" che migliora controllo e rapidità nelle azioni. Gli stick con tecnologia Hall Effect garantiscono fino a 5 milioni di cicli, offrendo movimenti fluidi, precisi e privi di drift grazie agli anelli resistenti all'usura.

Anche i grilletti sfruttano l'effetto Hall magnetico, assicurando un controllo affidabile e progressivo, ideale nei giochi di guida per accelerazione e frenata. L'impugnatura in silicone antiscivolo migliora comfort e presa, mentre i motori rumble iperrealistici, due nelle impugnature e due nei grilletti, offrono vibrazioni precise e coinvolgenti durante incidenti, spari e impatti. Capace di resistere fino a 3 milioni di clic.