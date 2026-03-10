0

Le cuffie Marshall Major IV è in offerta su Amazon per la Festa delle Offerte di Primavera

Le cuffie wireless on-ear di Marshall sono tra i prodotti più riconoscibili nel mondo dell'audio portatile, grazie al design iconico ispirato agli amplificatori del marchio e a un'autonomia particolarmente elevata pensata per l'ascolto quotidiano.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   10/03/2026
Le cuffie Marshall Major IV

Le Marshall Major IV sono disponibili su Amazon al prezzo di 39,00€ invece di 55,80€, con uno sconto del 30%. Puoi acquistarlo direttamente da questo link oppure tramite il box che trovi qui sotto. Con l'avvio della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, tra le promozioni appena partite compaiono anche queste cuffie Bluetooth di Marshall, un modello molto apprezzato da chi cerca una soluzione wireless compatta ma con una grande autonomia.

Design iconico e lunga autonomia

Le Major IV mantengono lo stile classico del brand, con finitura nera, dettagli dorati e una struttura pieghevole che le rende facili da trasportare nello zaino o in borsa. Il formato on-ear punta su comfort e leggerezza, mentre i controlli sono gestiti tramite il caratteristico pulsante multidirezionale che permette di gestire musica e chiamate senza dover usare lo smartphone.

Uno degli aspetti più interessanti di questo modello è l'autonomia dichiarata, che può superare le 80 ore di riproduzione wireless con una singola carica. Le cuffie supportano inoltre la ricarica wireless oltre a quella tramite cavo, offrendo una soluzione pratica per chi utilizza le cuffie per molte ore durante la giornata tra musica, video e chiamate.

#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
