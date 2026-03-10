Le cuffie Marshall Major IV è in offerta su Amazon per la Festa delle Offerte di Primavera

Design iconico e lunga autonomia

Le Major IV mantengono lo stile classico del brand, con finitura nera, dettagli dorati e una struttura pieghevole che le rende facili da trasportare nello zaino o in borsa. Il formato on-ear punta su comfort e leggerezza, mentre i controlli sono gestiti tramite il caratteristico pulsante multidirezionale che permette di gestire musica e chiamate senza dover usare lo smartphone.

Uno degli aspetti più interessanti di questo modello è l'autonomia dichiarata, che può superare le 80 ore di riproduzione wireless con una singola carica. Le cuffie supportano inoltre la ricarica wireless oltre a quella tramite cavo, offrendo una soluzione pratica per chi utilizza le cuffie per molte ore durante la giornata tra musica, video e chiamate.