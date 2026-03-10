Le Apple AirPods 4 sono in offerta su Amazon per la Festa delle Offerte di Primavera

Le Apple AirPods 4 sono disponibili su Amazon al prezzo di 109,00€ invece di 149,00€, con uno sconto del 27%. Puoi acquistarlo direttamente da questo link oppure tramite il box che trovi qui sotto. Con l'avvio della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, tra le promozioni appena partite troviamo anche questa nuova generazione di auricolari Bluetooth, pensata per chi utilizza i dispositivi Apple e cerca un'esperienza di ascolto immediata e ben integrata con i vari prodotti della casa di Cupertino.
Audio spaziale e integrazione con l’ecosistema Apple
Le AirPods 4 introducono un audio spaziale personalizzato che adatta la resa sonora alla posizione dell'ascoltatore, offrendo un'esperienza più immersiva durante l'ascolto di musica, film o contenuti compatibili. Il chip H2 gestisce in modo più efficiente connessione e qualità audio, migliorando la stabilità del collegamento e l'efficienza energetica.
Gli auricolari sono inoltre progettati per resistere al sudore e agli schizzi d'acqua, caratteristica utile per l'uso quotidiano o durante l'attività fisica leggera. La custodia di ricarica con porta USB-C completa l'esperienza offrendo fino a 24 ore complessive di autonomia, rendendo queste AirPods una soluzione pratica per chi cerca auricolari wireless compatti e sempre pronti all'uso.