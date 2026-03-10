Le Apple AirPods 4 sono in offerta su Amazon per la Festa delle Offerte di Primavera

Le Apple AirPods 4 sono disponibili su Amazon al prezzo di 109,00€ invece di 149,00€, con uno sconto del 27%. Puoi acquistarlo direttamente da questo link oppure tramite il box che trovi qui sotto. Con l'avvio della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, tra le promozioni appena partite troviamo anche questa nuova generazione di auricolari Bluetooth, pensata per chi utilizza i dispositivi Apple e cerca un'esperienza di ascolto immediata e ben integrata con i vari prodotti della casa di Cupertino.