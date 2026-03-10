Captain Tsubasa: Rise of New Champions è in promozione su Amazon, il calcio di "Holly e Benji" direttamente su Nintendo Switch

Su Amazon, oggi, Captain Tsubasa: Rise of New Champions, viene messo in offerta con uno sconto attivo del 50% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 29,99€. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: Captain Tsubasa: Rise of New Champions è un videogioco sportivo ispirato alla celebre serie Captain Tsubasa, che propone diverse modalità di gioco dedicate sia alla storia originale sia alla creazione di un nuovo protagonista. Una delle principali modalità è quella storia, che ripercorre gli eventi dell'arco narrativo delle scuole medie, seguendo le vicende dei personaggi dell'anime e del manga.
Ulteriori dettagli sul gioco
Accanto alla modalità principale è presente anche EPISODE: NEW HERO, una modalità carriera in cui il giocatore crea il proprio calciatore personalizzato. In questa modalità il protagonista entra a far parte di una squadra e vive una nuova avventura calcistica, affrontando partite e migliorando progressivamente le proprie abilità durante il torneo scolastico.
Al termine della modalità EPISODE: NEW HERO, il giocatore può esportare il proprio avatar e inserirlo nel proprio dream team, una squadra personalizzata composta da vari giocatori. Il dream team può essere utilizzato negli Incontri di Lega, partite classificate online in cui i giocatori competono contro altri appassionati di tutto il mondo. Il gioco include anche modalità di sfida come 1 contro 1 e 2 contro 2. Qui la nostra recensione.