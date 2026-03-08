Pokémon Pokopia batte Resident Evil nella classifica eShop di Nintendo Switch 2

Pokémon Pokopia ha battuto Resident Evil nella classifica eShop per Nintendo Switch 2, confermando un controllo della top 10 che di fatto aveva già conquistato con le sole prenotazioni.
In seconda posizione troviamo infatti Resident Evil Generation Pack, la conveniente raccolta che include in un'unica soluzione Resident Evil Requiem, Resident Evil Village e Resident Evil 7 biohazard, il tutto al prezzo di 99,99€.
- Pokémon Pokopia
- Resident Evil Generation Pack
- Monster Hunter Stories 3 Premium Deluxe Edition
- Resident Evil Requiem
- Monster Hunter Stories 3
- Mario Tennis Fever
- WWE 2K26 Monday Night War Edition
- Leggende Pokémon: Z-A
- Mario Kart World
- Fallout 4
Rimanendo in casa Capcom, al terzo posto troviamo una interessante new entry, ovverosia la Premium Deluxe Edition di Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, anche qui spinta sul podio grazie alla forza dei soli preorder.
La classifica dei giochi solo in digitale
Passando alla classifica dei giochi disponibili nel solo formato digitale, Fallout 4 rimane al comando ma viene seguito dalla novità di Blue Prince, lanciato a sorpresa su Nintendo Switch 2 nel corso dell'ultimo Nintendo Direct e subito accolto con grande entusiasmo dagli utenti.
- Fallout 4
- Blue Prince
- The Elder Scrolls 5: Skyrim
- Rotwood
- Minishoot' Adventures
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate
- Hades 2
- Overcooked! 2
- Hello Kitty Island Adventure
- Plants Vs. Zombies: Replanted
La top five viene completata in questo caso da The Elder Scrolls V: Skyrim, da Rotwood, anche questo lanciato a sorpresa nel corso dell'ultimo Nintendo Direct, e dalla versione Nintendo Switch 2 di Minishoot' Adventures.