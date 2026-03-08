2

Pokémon Pokopia batte Resident Evil nella classifica eShop di Nintendo Switch 2

Dopo il lancio ufficiale, Pokémon Pokopia ha ribadito il controllo della classifica eShop relativa ai giochi più venduti su Nintendo Switch 2, superando Resident Evil nelle sue varie forme.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   08/03/2026
Ditto in Pokémon Pokopia

Pokémon Pokopia ha battuto Resident Evil nella classifica eShop per Nintendo Switch 2, confermando un controllo della top 10 che di fatto aveva già conquistato con le sole prenotazioni.

In seconda posizione troviamo infatti Resident Evil Generation Pack, la conveniente raccolta che include in un'unica soluzione Resident Evil Requiem, Resident Evil Village e Resident Evil 7 biohazard, il tutto al prezzo di 99,99€.

  1. Pokémon Pokopia
  2. Resident Evil Generation Pack
  3. Monster Hunter Stories 3 Premium Deluxe Edition
  4. Resident Evil Requiem
  5. Monster Hunter Stories 3
  6. Mario Tennis Fever
  7. WWE 2K26 Monday Night War Edition
  8. Leggende Pokémon: Z-A
  9. Mario Kart World
  10. Fallout 4
Resident Evil Requiem su Nintendo Switch 2 promosso da Digital Foundry: il DLSS fa la differenza Resident Evil Requiem su Nintendo Switch 2 promosso da Digital Foundry: il DLSS fa la differenza

Rimanendo in casa Capcom, al terzo posto troviamo una interessante new entry, ovverosia la Premium Deluxe Edition di Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, anche qui spinta sul podio grazie alla forza dei soli preorder.

La classifica dei giochi solo in digitale

Passando alla classifica dei giochi disponibili nel solo formato digitale, Fallout 4 rimane al comando ma viene seguito dalla novità di Blue Prince, lanciato a sorpresa su Nintendo Switch 2 nel corso dell'ultimo Nintendo Direct e subito accolto con grande entusiasmo dagli utenti.

  1. Fallout 4
  2. Blue Prince
  3. The Elder Scrolls 5: Skyrim
  4. Rotwood
  5. Minishoot' Adventures
  6. Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate
  7. Hades 2
  8. Overcooked! 2
  9. Hello Kitty Island Adventure
  10. Plants Vs. Zombies: Replanted

La top five viene completata in questo caso da The Elder Scrolls V: Skyrim, da Rotwood, anche questo lanciato a sorpresa nel corso dell'ultimo Nintendo Direct, e dalla versione Nintendo Switch 2 di Minishoot' Adventures.

#Nintendo eShop #Classifica
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Pokémon Pokopia batte Resident Evil nella classifica eShop di Nintendo Switch 2